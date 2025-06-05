В ведомстве считают, что госзаказ должен действительно стать заказом государства. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, кого будут касаться новации и сколько лет предварительно надо будет отрабатывать.

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Кто и сколько лет будет отрабатывать обучение в вузе

Чиновник отметил: такие новации не введут в ближайшее время. То есть их не распространят на поступающих, которые станут студентами в 2025 году.

Говорится о будущей системе поступления и для тех специальностей, на которых предусмотрели государственный заказ. Если государство заказывает поступающего, оно также и ставит перед этим специалистом определенные обязанности по первому рабочему месту и гарантирует это первое рабочее место по конкурсу,

– уточнил заместитель министра.

И сообщил, выпускники каких специальностей будут иметь обязанность перед государством. Это, в частности, будут медики, учителя и специалисты отдельных профессий, связанных с энергетической инфраструктурой. Относительно других специальностей – их еще будут определять.

Заместитель министра также говорит, что срок отработки будет связан с продолжительностью подготовки соответствующего специалиста.

Если это бакалавриат, 4 года, то говорится о двухлетнем рабочем месте. Если это медик – это трехлетнее рабочее место,

– отметил он.

Ранее в Раде отмечали, что такая инициатива по отработке появилась из-за необходимости эффективно использовать государственные средства. Ведь не все студенты-бюджетники впоследствии идут работать по полученной специальности.