Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. Зазначимо, що цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах. Зокрема, через урядову постанову щодо встановлення вишами мінімальної плати за навчання на рівні не нижчому, ніж є фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.
Дивіться також Хто і скільки років відпрацьовуватиме навчання на бюджеті, та чи стартує новація вже з вересня
Скільки треба заплатити за рік навчання у Київській політехніці
Так, у 2025/2026 навчальному році вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського (денна форма, бакалавр) така:
- Дизайн – 54,1 тисячі гривень;
- Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тисячі гривень;
- Філологія – 59,9 тисячі гривень;
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тисячі гривень;
- Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
- Міжнародні відносини – 67,6 тисячі гривень;
- Психологія – 54,1 тисячі гривень;
- Соціологія – 54,1 тисячі гривень;
- Журналістика – 67,6 тисячі гривень;
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тисячі гривень;
- Менеджмент – 67,6 тисячі гривень;
- Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
- Публічне управління та адміністрування – 67,6 тисячі гривень;
- Маркетинг – 67,6 тисячі гривень;
- Торгівля – 67,6 тисячі гривень;
- Право – 67,6 тисячі гривень;
- Екологія – 44,9 тисячі гривень;
- Фізика та астрономія – 44,9 тисячі гривень;
- Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тисячі гривень;
- Математика – 44,9 тисячі гривень;
- Прикладна математика – 54,1 тисячі гривень;
- Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тисячі гривень;
- Комп'ютерні науки – 54,9 тисячі гривень;
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
- Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тисячі гривень;
- Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тисячі гривень;
- Інформаційні системи та технології – 55,9 тисячі гривень;
- Комп'ютерна інженерія – 55,9 тисячі гривень;
- Хімічні технології та інженерія – 44,9 тисячі гривень;
- Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тисячі гривень;
- Електрична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
- Енерговиробництво – 44,9 тисячі гривень;
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тисячі гривень;
- Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тисячі гривень;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тисячі гривень;
- Матеріалознавство – 44,9 тисячі гривень;
- Прикладна механіка – 44,9 тисячі гривень;
- Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
- Металургія – 44,9 тисячі гривень;
- Машинобудування – 44,9 тисячі гривень;
- Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
- Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тисячі гривень;
- Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тисячі гривень;
- Видавництво та поліграфія – 49,9 тисячі гривень;
- Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тисячі гривень;
- Біомедична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
- Терапія та реабілітація – 54,1 тисячі гривень;
- Соціальна робота та консультування – 49,9 тисячі гривень.
Ми також розповідали, які спеціальності стали розкішшю для студентів у 2025 році.