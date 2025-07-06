Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. Зазначимо, що цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах. Зокрема, через урядову постанову щодо встановлення вишами мінімальної плати за навчання на рівні не нижчому, ніж є фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника.

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Скільки треба заплатити за рік навчання у Київській політехніці

Так, у 2025/2026 навчальному році вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського (денна форма, бакалавр) така:

  • Дизайн – 54,1 тисячі гривень;
  • Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тисячі гривень;
  • Філологія – 59,9 тисячі гривень;
  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тисячі гривень;
  • Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
  • Міжнародні відносини – 67,6 тисячі гривень;
  • Психологія – 54,1 тисячі гривень;
  • Соціологія – 54,1 тисячі гривень;
  • Журналістика – 67,6 тисячі гривень;
  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тисячі гривень;
  • Менеджмент – 67,6 тисячі гривень;
  • Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тисячі гривень;
  • Публічне управління та адміністрування – 67,6 тисячі гривень;
  • Маркетинг – 67,6 тисячі гривень;
  • Торгівля – 67,6 тисячі гривень;
  • Право – 67,6 тисячі гривень;
  • Екологія – 44,9 тисячі гривень;
  • Фізика та астрономія – 44,9 тисячі гривень;
  • Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тисячі гривень;
  • Математика – 44,9 тисячі гривень;
  • Прикладна математика – 54,1 тисячі гривень;
  • Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тисячі гривень;
  • Комп'ютерні науки – 54,9 тисячі гривень;

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

  • Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тисячі гривень;
  • Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тисячі гривень;
  • Інформаційні системи та технології – 55,9 тисячі гривень;
  • Комп'ютерна інженерія – 55,9 тисячі гривень;
  • Хімічні технології та інженерія – 44,9 тисячі гривень;
  • Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тисячі гривень;
  • Електрична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
  • Енерговиробництво – 44,9 тисячі гривень;
  • Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тисячі гривень;
  • Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тисячі гривень;
  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тисячі гривень;
  • Матеріалознавство – 44,9 тисячі гривень;
  • Прикладна механіка – 44,9 тисячі гривень;
  • Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
  • Металургія – 44,9 тисячі гривень;
  • Машинобудування – 44,9 тисячі гривень;
  • Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тисячі гривень;
  • Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тисячі гривень;
  • Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тисячі гривень;
  • Видавництво та поліграфія – 49,9 тисячі гривень;
  • Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тисячі гривень;
  • Біомедична інженерія – 44,9 тисячі гривень;
  • Терапія та реабілітація – 54,1 тисячі гривень;
  • Соціальна робота та консультування – 49,9 тисячі гривень.

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