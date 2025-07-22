Ціни сягають позначки у 68 тисяч гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Яка вартість навчання у Львівському медичному університеті?
Найдорожчими спеціальностями у виші є "Стоматологія" (68 тисяч гривень за рік навчання), "Медицина" (64 тисячі гривень за рік) та "Педіатрія" (61 тисяч гривень за рік).
До найдешевших належать "Протезування-ортезування" (44 тисячі гривень за рік) та "Фармація" (46 тисяч гривень за денну форму навчання та 37 тисяч гривень – за заочну).
Вартість навчання на першому курсі Львівського медичного університету імені Данила Галицького у 2025/2026 навчальному році така:
- Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 40 тисяч гривень;
- Стоматологія – 68 тисяч гривень;
- Медицина – 64 тисячі гривень;
- Педіатрія – 61 тисяча гривень;
- Фармація – 46 тисяч гривень;
- Фармація (заочна форма) – 37 тисяч гривень;
- Протезування-ортезування – 44 тисячі гривень;
- Менеджмент – 49 тисяч гривень.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
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