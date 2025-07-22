Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Які класичні університети посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО, читайте далі.

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Які класичні виші – найкращі в Україні?

У рейтингу найкращих класичних університетів України представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Найкращі класичні заклади вищої освіти України такі:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  2. Львівський національний університет імені Івана Франка;

  3. Харківський національний університет імені Каразіна;

  4. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

  5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

  6. Національний університет "Києво-Могилянська академія";

  7. Одеський національний університет імені Мечникова;

  8. Ужгородський національний університет;

  9. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

  10. Сумський державний університет.

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Раніше ми розповідали, який технічний університет визнали найкращим в Україні у 2025 році.