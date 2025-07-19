Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Подати заяву можна онлайн через електронний кабінет.

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Доки триватиме приймання заяв на бакалаврат?

Подання заяв для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня.

Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетні місця.

На контрактну форму навчання абітурієнти можуть подати до 10 заяв.

Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.

Важливо! Визначену пріоритетність заяв вступник не може змінити. Водночас вступник може скасувати заяву з пріоритетністю.

Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на кожну конкурсну пропозицію.

Стежити за цьогорічними рейтингами вступники зможуть після початку подання заяв на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Інформація оновлюватиметься тричі на добу.

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Формування рейтингових списків і надання рекомендацій до зарахування за заявами з пріоритетами відбудеться не пізніше 6 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації за заявами з пріоритетами, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників на навчання на бюджет і контракт за заявами з пріоритетами відбудеться не пізніше ніж 11 серпня.

Переведення на вільні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбудеться не пізніше ніж 18 серпня 2025 року.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт за заявами без пріоритетів, буде здійснене не раніше ніж 11 серпня.

Зарахування вступників на контракт відбудеться не пізніше ніж 30 серпня 2025 року.