Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Гранти надаватимуть першокурсникам-контрактникам другий рік поспіль.

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Який розмір гранту буде у 2025 році?

З 2025 року гранти становитимуть:

17 тисяч гривень – грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надають особливу підтримку);

– грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надають особливу підтримку); 25 тисяч гривень – грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

Ці кошти спрямують на часткову оплату навчання у вишах. Отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не пропонували за алгоритмом відбору бюджетне місце.

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Який додатковий коефіцієнт запровадять?

Окрім базових сум, з 2025 року запровадять додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Його застосовуватимуть до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до вишів в цих самих областях.

Цей коефіцієнт має на меті підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовуватимуть до вступників із цих регіонів, які вступають до вишів в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.

Важливо також зазначити, що всі регіональні коефіцієнти застосовують відповідно до фактичної адреси ЗВО, до якого подали заяву.

Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними – їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки,

– наголошують у МОН.

Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня.

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Які коефіцієнти застосовують?

Для обчислення розміру гранту також застосовують коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява:

Коефіцієнт 1,5 – для таких галузей знань та спеціальностей:

А Освіта,

Е Природничі науки, математика та статистика (спеціальності Е1, Е3-Е8),

G Інженерія, виробництво та будівництво (спеціальності G1 – G28),

H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина (спеціальності Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),

Спеціальність I7 Терапія та реабілітація.

Коефіцієнт 1,3 – для таких галузей знань та спеціальностей:

В3 Декоративне мистецтво та ремесла,

В4 Образотворче мистецтво та реставрація,

В5 Музичне мистецтво,

В6 Перформативні мистецтва,

H6 Ветеринарна медицина,

F Інформаційні технології,

І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:

І2 Медицина,

І3 Педіатрія,

І4 Медична психологія,

І5 Медсестринство (за спеціалізаціями),

І6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями),

І8 Фармація (за спеціалізаціями).

І1 "Стоматологія" – тільки грант 2-го рівня,

спеціалізації спеціальності B11 “Філологія” (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) – тільки грант 2-го рівня.

Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

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Які є обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей?

Для деяких спеціальностей застосовують лише грант 2-го рівня. Тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ склали на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності:

І1 Стоматологія,

спеціалізації спеціальності B11 Філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики),

D Бізнес, адміністрування та право,

С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями),

C3 Міжнародні відносини,

С7 Журналістика,

J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг,

J3 Туризм та рекреація.

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