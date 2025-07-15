Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Вступні іспити у коледжах триватимуть з 15 до 23 липня включно.

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Коли вступні іспити у коледжах?

Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс триватиме у межах одного етапу.

За результатами цих вступних випробувань виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

Матеріали вступних випробувань, включно з відеозаписами співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше ніж один рік. Потім знищують, про що складають акт.

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Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше ніж 14:00 23 липня – не пізніше ніж 12:00 25 липня сформують списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 12:00 29 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбувається не пізніше ніж 12:00 1 серпня. Вступників на контракт – не пізніше ніж 4 серпня.