Документ при цьому затверджує перелік державних замовників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України.

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Які обсяги державного замовлення у 2025 році погодив уряд

Заступник очільника відомства Михайло Винницький зазначив, що МОН послідовно працює над тим, аби держпідтримка через бюджетні місця, грантові програми та цільові проєкти була не лише широкою та доступною, а й стратегічно вмотивованою.

Вступникам варто звернути увагу на ті галузі та спеціальності, де держава прогнозує довгостроковий попит на фахівців,

– наголосив він.

І додав, що держзамовлення має на меті закрити суспільний запит на висококваліфіковані кадри та підтримати реалізацію державних політик у сфері безпеки, оборони, медицини, освіти, інженерії та інших галузей.

Окрім бюджетних місць, держава також надає фінансову підтримку у формі грантів для вступників із високими результатами НМТ, які здобуватимуть освіту за контрактом. Однак якщо вступник відмовиться від бюджетного місця, державний грант не отримає.

Як подати заяву на бюджет

Для участі в конкурсі на навчання коштом держбюджету вступник може подати до 5 заяв через електронний кабінет. Ще 10 заяв можна подати на вступ за контрактом.

Зверніть увагу! До кожної заяви потрібно додати мотиваційний лист. У разі наявності декількох претендентів на одне місце приймальна комісія ухвалюватиме рішення саме на основі мотиваційних листів.

У МОН також нагадали, що електронні кабінети вступників вже працюють. Реєстрація доступна для всіх категорій вступників. Кабінети потрібно створити заново, навіть якщо ви реєструвалися в попередні роки.

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Що ще передбачає постанова

Документ також передбачає квоти для вступників із ТОТ, ветеранів, осіб з інвалідністю та інших категорій, а також можливість збільшення обсягів держзамовлення для вступників із територій, де тривають або тривали бойові дії чи які є тимчасово окупованими. Такі абітурієнти можуть бути зараховані понад затверджені обсяги, якщо це погоджено з Мінекономіки та Мінфіном.

Особлива увага спеціальностям, які є стратегічно важливими для відновлення держави. Сюди входять, зокрема, спеціальності в галузях освіти, охорони здоров'я, ІТ, енергетики тощо. На ці напрями передбачено суттєву кількість місць державного замовлення,

– повідомили у МОН.

Також у відомстві наголосили, що постанова забороняє перерозподіл місць держзамовлення між галузями знань, а також на вакантні місця – випадків, коли йдеться про вступників зі спеціальними умовами, визначеними законом.

Більше інформації містить:

Порядок прийому на навчання;

Офіційна сторінка Вступ-2025 ЄДЕБО;

Корисна інформація про вступну кампанію на сайті МОН.

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