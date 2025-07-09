При цьому варто пам'ятати, що 10 липня завершується реєстрація на творчі конкурси та індивідуальні співбесіди у вишах для вступників, які мають намір вступати на бюджет. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи можна ще зареєструватися на творчі конкурси і співбесіди

Зареєструватися на ці вступні випробування повинні абітурієнти, які планують вступати на творчі та спортивні спеціальності, а також ті, хто має право вступати за співбесідою замість результатів НМТ.

Реєстрація відбувається через електронний кабінет вступника. Для цього абітурієнт має внести інформацію в модулі кабінету: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Заяви на вступні випробування дають право взяти участь у співбесідах та творчих конкурсах у період з 8 до 19 липня. Після їхнього успішного проходження – з 19 липня – можна подати заяви на вступ до ЗВО.

Зверніть увагу! Заяви на вступні випробування – творчий конкурс чи співбесіди – не є заявами на вступ.

Водночас реєстрація на співбесіди і творчі конкурси для вступників, які планують вступати винятково на контракт, триватиме до 25 липня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для таких вступників співбесіди та творчі конкурси проводитимуть виші до 1 серпня.