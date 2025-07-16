Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Гранты будут предоставлять первокурсникам-контрактникам второй год подряд.
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Какой размер гранта будет в 2025 году?
С 2025 года гранты будут составлять:
- 17 тысяч гривен – грант 1-го уровня для поступающих с результатами 150+ баллов по двум предметам НМТ (140+ баллов для поступающих, поступающих на специальности, которым оказывают особую поддержку);
- 25 тысяч гривен – грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов.
Эти средства направят на частичную оплату обучения в вузах. Получить грант могут только поступающие, которым до этого не предлагали по алгоритму отбора бюджетное место.
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Какой дополнительный коэффициент введут?
Кроме базовых сумм, с 2025 года введут дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Его будут применять к поступающим, которые получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступают в вузы в этих же областях.
Этот коэффициент имеет целью поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью. Коэффициент не будут применять к поступающим из этих регионов, которые поступают в вузы в других областях, или для тех, кто из других областей поступает в прифронтовые ЗВО.
Важно также отметить, что все региональные коэффициенты применяют в соответствии с фактическим адресом ЗВО, в который подали заявление.
Отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе – их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом. Они повышают конкурсный балл поступающего. Это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки,
– отмечают в МОН.
Заметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня.
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Какие коэффициенты применяют?
Для вычисления размера гранта также применяют коэффициенты в зависимости от специальности, на которую подается заявление:
Коэффициент 1,5 – для таких отраслей знаний и специальностей:
- А Образование,
- Е Е Естественные науки, математика и статистика (специальности Е1, Е3-Е8),
- G Инженерия, производство и строительство (специальности G1 – G28),
- H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина (специальности Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),
- Специальность I7 Терапия и реабилитация.
Коэффициент 1,3 – для таких областей знаний и специальностей:
- В3 Декоративное искусство и ремесла,
- В4 Изобразительное искусство и реставрация,
- В5 Музыкальное искусство,
- В6 Перформативные искусства,
- H6 Ветеринарная медицина,
- F Информационные технологии,
- I Здравоохранение и социальное обеспечение:
- И2 Медицина,
- І3 Педиатрия,
- І4 Медицинская психология,
- І5 Медсестринство (по специализациям),
- І6 Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям),
- І8 Фармация (по специализациям).
- І1 "Стоматология" – только грант 2-го уровня,
- специализации специальности B11 “Филология” (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики) – только грант 2-го уровня.
Если специальность не входит ни в один из вышеупомянутых перечней, коэффициент составляет 1.
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Какие есть ограничения уровня грантов для отдельных специальностей?
Для некоторых специальностей применяют только грант 2-го уровня. То есть получить его можно только тогда, если минимум два предмета НМТ сдали на 170+ баллов. В этом перечне такие отрасли и специальности:
- І1 Стоматология,
- специализации специальности B11 Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики),
- D Бизнес, администрирование и право,
- С1 Экономика и международные экономические отношения (по специализациям),
- C3 Международные отношения,
- С7 Журналистика,
- J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг,
- J3 Туризм и рекреация.
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