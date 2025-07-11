К ним относятся, в частности, специальности в области образования, здравоохранения, ИТ, энергетики и тому подобное. На эти направления предусмотрели существенное количество мест государственного заказа, информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины.

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10 специальностей с наибольшими объемами госзаказа в 2025 году

Абитуриентам в этом году стоит знать, на каких специальностях будет больше всего бюджетных мест. Это такие:

А4 Среднее образование (по предметным специальностям) – 6 800;

I2 Медицина – 4 599;

F3 Компьютерные науки – 3 816;

G19 Строительство и гражданская инженерия – 3 111;

G3 Электрическая инженерия – 2 927;

G11 Машиностроение (по специализациям) – 2 465;

F2 Инженерия программного обеспечения – 2 350;

H1 Агрономия – 2 200;

В11 Филология (по специализациям) – 2 087;

G7 Автоматизация, компьютерноинтегрированные технологии и робототехника – 2 061.

Полный список объемов на различные специальности и образовательные уровни можно найти здесь.

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Какая специальность самая популярная

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак сообщал, какие специальности чаще всего выбирают украинцы для получения образования.

По состоянию на начало 2025 года распределение всех студентов, обучающихся, по специальностям, такое:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психология – 59 217 (5,5%);

среднее образование (по предметным специальностям) – 52 149 (4,8%);

компьютерные науки – 37 064 (3,4%).

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