Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Подать заявление можно онлайн через электронный кабинет.

Смотрите также Правительство согласовало новые размеры госгрантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих

Сколько продлится прием заявлений на бакалавриат?

Подача заявлений для всех категорий абитуриентов продлится до 1 августа.

В течение этого периода поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетные места.

На контрактную форму обучения абитуриенты могут подать до 10 заявлений.

Каждому заявлению и на бюджет, и на контракт абитуриент должен предоставить приоритетность. Приоритетность – это очередность заявлений, по которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении.

Важно! Определенную приоритетность заявлений абитуриент не может изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.

Перед подачей заявлений абитуриенты могут оценить свои шансы получить место на конкретную специальность, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлых лет на каждое конкурсное предложение.

Следить за нынешними рейтингами абитуриенты смогут после начала подачи заявлений на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Информация будет обновляться трижды в сутки.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Формирование рейтинговых списков и предоставление рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетами состоится не позднее 6 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации по заявлениям с приоритетами, должны выполнить требования к зачислению до 18:00 9 августа.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами состоится не позднее чем 11 августа.

Перевод на свободные бюджетные места лиц, которые зачислены на обучение по контракту, состоится не позднее чем 18 августа 2025 года.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на контракт по заявлениям без приоритетов, будет осуществлено не ранее чем 11 августа.

Зачисление поступающих на контракт состоится не позднее чем 30 августа 2025 года.