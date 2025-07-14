Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу. Під час формування рейтингу використали дані найавторитетніших серед експертів і медіа національних рейтингів вишів, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання ЗВО.

До теми Скільки треба заплатити за навчання на різних спеціальностях у Львівській політехніці

Які технічні виші є найкращими в Україні?

Консолідований рейтинг українських університетів 2025 року охоплює результати 240 вишів, а також містить 10 тематичних підрейтингів. Серед них – і "Найкращі технічні виші".

5 найкращих технічних закладів вищої освіти України за даними рейтингу такі:

Національний університет "Львівська політехніка";

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

У загальному рейтингу Львівська політехніка посіла третє місце після Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету імені Івана Франка.