Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. Какие классические университеты заняли самые высокие места в консолидированном рейтинге ЗВО, читайте дальше.

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Какие классические вузы – лучшие в Украине?

В рейтинге лучших классических университетов Украины представили 10 вузов, которые являются лидерами среди этой категории университетов.

Лучшие классические высшие учебные заведения Украины такие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет имени Каразина; Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Одесский национальный университет имени Мечникова; Ужгородский национальный университет; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара; Сумской государственный университет.

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