Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. Какие классические университеты заняли самые высокие места в консолидированном рейтинге ЗВО, читайте дальше.
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Какие классические вузы – лучшие в Украине?
В рейтинге лучших классических университетов Украины представили 10 вузов, которые являются лидерами среди этой категории университетов.
Лучшие классические высшие учебные заведения Украины такие:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
Харьковский национальный университет имени Каразина;
Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
Одесский национальный университет имени Мечникова;
Ужгородский национальный университет;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
Сумской государственный университет.
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