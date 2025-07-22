Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. Какие классические университеты заняли самые высокие места в консолидированном рейтинге ЗВО, читайте дальше.

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Какие классические вузы – лучшие в Украине?

В рейтинге лучших классических университетов Украины представили 10 вузов, которые являются лидерами среди этой категории университетов.

Лучшие классические высшие учебные заведения Украины такие:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

  3. Харьковский национальный университет имени Каразина;

  4. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

  5. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

  6. Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

  7. Одесский национальный университет имени Мечникова;

  8. Ужгородский национальный университет;

  9. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

  10. Сумской государственный университет.

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