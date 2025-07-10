Его сдала Освіта.ua. Об этом информирует 24 Канал.

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Какие вузы Украины лучшие в 2025 году

Рейтинг содержит 10 тематических подрейтингов: "Лучшие классические университеты Украины", "Лучшие технические вузы", "Лучшие аграрные вузы", "Лучшие педагогические вузы", "Лучшие медицинские вузы", "Лучшие художественные вузы", "Лучшие частные вузы", "Лучшие киевские вузы", "Лучшие вузы регионов Украины" и "Лучшие вузы областей Украины".

Для составления рейтинга ЗВО использовали известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", Scopus, "Бал НМТ на контракт". Каждый из которых использует важные критерии оценки. В частности, учитывают современные тенденции развития высшего образования, цитируемость научных статей, информацию о показателях среднего балла НМТ поступающих. Консолидированный рейтинг суммирует общие рейтинговые места ЗВО.

Результаты Консолидированного рейтинга – 2025 следующие:

По результатам Консолидированного рейтинга 2025 года лидером украинского высшего образования является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Вуз возглавляет перечень лучших университетов страны девятый год подряд. Университет также является лидером в подрейтинге классических вузов нашего государства.

Второе место получил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье место занял Национальный университет "Львовская политехника". Его также признали лучшим техническим ЗВО Украины.

На четвертой строчке рейтинга расположился Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Пятое место среди лучших вузов 2025 года принадлежит Харьковскому национальному университету имени Каразина.

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Перечень лучших аграрных университетов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Среди педагогических заведений лучшим в рейтинге является Тернопольский национальный педагогический университет имени Гнатюка.

Лучший медицинский вуз Украины – Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Лидером среди художественных заведений Украины признали Киевский национальный университет культуры и искусств.

Среди частных ЗВО лучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

Лучшим учебным заведением Западного региона признали Львовский национальный университет имени Франко, Южного – Одесский национальный университет имени Мечникова, Северного – Сумской государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона – Днепровский национальный университет имени Гончара.

Всего в первой двадцатке Консолидированного рейтинга 2025 года представлены вузы из одиннадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Ужгорода, Днепра, Тернополя, Сум и Луцка.