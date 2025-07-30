У МОН виокремили три спеціальності, які найбільше цікавлять абітурієнтів у межах цієї вступної кампанії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в ефірі національного телемарафону.

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Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників у виші?

Найпопулярнішими спеціальностями, які обирають вступники у межах цьогорічної вступної кампанії, є такі:

"Право";

"Менеджмент";

"Філологія".

Винницький при цьому зазначив, що ринок праці вже "перегрітий" цими спеціалістами. Все ж попит на них серед вступників є стабільно високим.

Посадовець також акцентував, що на вищезгадані спеціальності передбачили обмежену кількість бюджетних місць, а безоплатне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Винницький також розповів, щодо яких спеціальностей зростає зацікавлення вступників. Це такі:

"Психологія";

"Медицина";

"інженерія";

"Середня освіта".

Заступник Лісового при цьому зауважив: надихає, що популярність цих спеціальностей серед абітурієнтів зростає.