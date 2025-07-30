Мовиться як про вступників на бюджет, так і або контракт. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Чи можна ще подати заяву на вступ?

Максимум абітурієнт може подати 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет.

У кожній заяві потрібно правильно зазначити пріоритетність. Її не можна змінити після подання заяви та її реєстрації. У разі скасування пріоритетність втрачається.

Усі заяви подають через електронний кабінет вступника.

Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження,

– наголошують у МОН.

Детальний гід зі вступу – з поясненнями про мотиваційні листи, коефіцієнти та розрахунок конкурсного бала – можна знайти на сайті ЄДЕБО Вступ-2025.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

З 1 вересня до 20 жовтня вишів можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачили у Правилах прийому закладу освіти.