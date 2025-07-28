Станом на ранок 25 липня вступники на бакалаврат подали вже понад 20 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу.

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Які виші є лідерами серед вступників у 2025 році?

Згідно з даними ЄДЕБО, ЛНУ імені Івана Франка лідирує за кількістю заяв вступників, допущених до конкурсу – 13 581 заява. На другій сходинці розмістився Київський національний університет імені Тараса Шевченка (13 209 заяв), на третій – Національний університет "Львівська політехніка" (11 685 заяв).

Найбільше заяв наразі абітурієнти подали на такі спеціальності:

"В11 Філологія" (факультет іноземних мов та філологічний факультет) (близько 4 000 заяв);

"D8 Право" (понад 1 700 заяв);

"С4 Психологія" (понад 1 500 заяв)";

"D3 Менеджмент" (понад 1 500 заяв);

"С7 Журналістика" (понад 1 200 заяв).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Водночас лідерами за кількістю поданих заяв є:

економічний факультет;

факультет іноземних мов;

філософський факультет;

факультет міжнародних відносин;

юридичний факультет.

Загалом бажання навчатися у Львівському університеті вже виявили понад 10 тисяч цьогорічних вступників, з яких майже 8 000 – жінки, понад 2 000 – чоловіки. Географія вступників охоплює всі куточки України. Найбільше серед цьогорічних вступників мешканців Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської, Волинської, Київської та Дніпропетровської областей,

– повідомляють у виші.

Для подання заяв на окремі спеціальності треба мати мінімальний конкурсний бал. Зокрема, це спеціальності "D4 Публічне управління та адміністрування", "D8 Право", усі спеціальності факультету міжнародних відносин, факультету іноземних мов, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, філософського факультету.

Реєстрація заяв вступників триватиме до 18:00 1 серпня 2025 року. Заяви абітурієнти подають в електронній формі.