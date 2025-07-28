По состоянию на утро 25 июля поступающие на бакалавриат подали уже более 20 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Какие вузы являются лидерами среди поступающих в 2025 году?

Согласно данным ЕГЭБО, ЛНУ имени Ивана Франко лидирует по количеству заявлений поступающих, допущенных к конкурсу – 13 581 заявление. На второй строчке разместился Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (13 209 заявлений), на третьей – Национальный университет "Львовская политехника" (11 685 заявлений).

Больше всего заявлений пока абитуриенты подали на такие специальности:

"В11 Филология" (факультет иностранных языков и филологический факультет) (около 4 000 заявлений);

"D8 Право" (более 1 700 заявлений);

"С4 Психология" (более 1 500 заявлений)";

"D3 Менеджмент" (более 1 500 заявлений);

"С7 Журналистика" (более 1 200 заявлений).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В то же время лидерами по количеству поданных заявлений являются:

экономический факультет;

факультет иностранных языков;

философский факультет;

факультет международных отношений;

юридический факультет.

В общем желание учиться во Львовском университете уже изъявили более 10 тысяч нынешних абитуриентов, из которых почти 8 000 – женщины, более 2 000 – мужчины. География поступающих охватывает все уголки Украины. Больше всего среди нынешних абитуриентов жителей Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Киевской и Днепропетровской областей,

– сообщают в вузе.

Для подачи заявлений на отдельные специальности надо иметь минимальный конкурсный балл. В частности, это специальности "D4 Публичное управление и администрирование", "D8 Право", все специальности факультета международных отношений, факультета иностранных языков, факультета электроники и компьютерных технологий, философского факультета.

Регистрация заявлений абитуриентов продлится до 18:00 1 августа 2025 года. Заявления абитуриенты подают в электронной форме.