Понад 49 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за навчання на "Журналістиці", "Маркетингу", "Менеджменті", "Банківській справі", "Економіці". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Дивіться також Які ціни на навчання у Волинському університеті імені Лесі Українки
Яка вартість навчання у СумДУ?
До найдешевших спеціальностей, навчання на яких коштує 26,5 тисячі гривень, належать "Історія та археологія", "Середня освіта (історія та громадянська освіта)".
Вартість навчання на першому курсі Сумського державного університету у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) загалом така:
Фізична культура і спорт – 35 тисяч гривень;
Стоматологія – 54,4 тисячі гривень;
Медицина – 51,2 тисячі гривень;
Медсестринство (екстрена медицина) – 39,4 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 39,4 тисячі гривень;
Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) – 28,5 тисячі гривень;
Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 39,4 тисячі гривень;
Психологія – 39,4 тисячі гривень;
Журналістика – 49,2 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 39,4 тисячі гривень;
Середня освіта (історія та громадянська освіта) – 26,5 тисячі гривень;
Історія та археологія – 26,5 тисячі гривень;
Право – 49,2 тисячі гривень;
Правоохоронна діяльність – 35 тисяч гривень;
Міжнародне право – 49,2 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,2 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 49,2 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 49,2 тисячі гривень;
Менеджмент – 49,2 тисячі гривень;
Маркетинг – 49,2 тисячі гривень;
Екологія – 29,5 тисячі гривень;
Хімія – 29,5 тисячі гривень;
Технології захисту навколишнього середовища – 29,5 тисячі гривень;
Енерговиробництво (теплоенергетика) – 29,5 тисячі гривень;
Матеріалознавство – 29,5 тисячі гривень;
Прикладна механіка – 29,5 тисячі гривень;
Машинобудування – 29,5 тисячі гривень;
Прикладна математика – 39,4 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки – 39,4 тисячі гривень;
Кібербезпека та захист інформації – 39,4 тисячі гривень;
Комп'ютерна інженерія – 39,4 тисячі гривень;
Електрична інженерія – 29,5 тисячі гривень;
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 29,5 тисячі гривень;
Автоматизація, комп'ютерно‐інтегровані технології та робототехніка – 29,5 тисячі гривень;
Біомедична інженерія – 29,5 тисячі гривень;
Ми також інформували, на яких спеціальностях цьогоріч зафіксували найвищі прохідні бали на бюджет.