Понад 49 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за навчання на "Журналістиці", "Маркетингу", "Менеджменті", "Банківській справі", "Економіці". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Яка вартість навчання у СумДУ?

До найдешевших спеціальностей, навчання на яких коштує 26,5 тисячі гривень, належать "Історія та археологія", "Середня освіта (історія та громадянська освіта)".

Вартість навчання на першому курсі Сумського державного університету у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) загалом така:

Фізична культура і спорт – 35 тисяч гривень;

Стоматологія – 54,4 тисячі гривень;

Медицина – 51,2 тисячі гривень;

Медсестринство (екстрена медицина) – 39,4 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 39,4 тисячі гривень;

Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) – 28,5 тисячі гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 39,4 тисячі гривень;

Психологія – 39,4 тисячі гривень;

Журналістика – 49,2 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 39,4 тисячі гривень;

Середня освіта (історія та громадянська освіта) – 26,5 тисячі гривень;

Історія та археологія – 26,5 тисячі гривень;

Право – 49,2 тисячі гривень;

Правоохоронна діяльність – 35 тисяч гривень;

Міжнародне право – 49,2 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини – 49,2 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 49,2 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 49,2 тисячі гривень;

Менеджмент – 49,2 тисячі гривень;

Маркетинг – 49,2 тисячі гривень;

Екологія – 29,5 тисячі гривень;

Хімія – 29,5 тисячі гривень;

Технології захисту навколишнього середовища – 29,5 тисячі гривень;

Енерговиробництво (теплоенергетика) – 29,5 тисячі гривень;

Матеріалознавство – 29,5 тисячі гривень;

Прикладна механіка – 29,5 тисячі гривень;

Машинобудування – 29,5 тисячі гривень;

Прикладна математика – 39,4 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 39,4 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 39,4 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 39,4 тисячі гривень;

Електрична інженерія – 29,5 тисячі гривень;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 29,5 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно‐інтегровані технології та робототехніка – 29,5 тисячі гривень;

Біомедична інженерія – 29,5 тисячі гривень;

