Рекомендації надали відповідно до визначених пріоритетів вступників та їхніх результатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

На яких спеціальностях найвищі прохідні бали?

Загалом рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників, з них:

65 493 – на бюджет;

110 883 – на контракт.

61 178 осіб отримали рекомендації на бюджет на денну форму навчання, ще 4 315 – на заочну.

У МОН зазначили, що 85% тих, хто отримав рекомендацію за державним замовленням, отримав її за першим пріоритетом. 94% бюджетників отримали рекомендації у межах трьох своїх найвищих пріоритетів.

Уперше адресний алгоритм поширили і на контрактні місця.

П'ять галузей із найбільшим конкурсом на бюджет (осіб на 1 місце) такі:

Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління – 31 на 1 місце.

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 24 на 1 місце.

Прикладна лінгвістика – 21 на 1 місце.

Стоматологія – 20,6 на 1 місце.

Германські мови (зокрема переклад) – 20,4 на 1 місце.

П'ять спеціальностей із найвищими прохідними балами на бюджет такі:

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 182,896.

Прикладна лінгвістика – 178,167.

Економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг – 175,892.

Германські мови, перша – англійська – 175,667.

Соціологія – 172,577.

