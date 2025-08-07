Рекомендації надали відповідно до визначених пріоритетів вступників та їхніх результатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
На яких спеціальностях найвищі прохідні бали?
Загалом рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників, з них:
65 493 – на бюджет;
110 883 – на контракт.
61 178 осіб отримали рекомендації на бюджет на денну форму навчання, ще 4 315 – на заочну.
У МОН зазначили, що 85% тих, хто отримав рекомендацію за державним замовленням, отримав її за першим пріоритетом. 94% бюджетників отримали рекомендації у межах трьох своїх найвищих пріоритетів.
Уперше адресний алгоритм поширили і на контрактні місця.
П'ять галузей із найбільшим конкурсом на бюджет (осіб на 1 місце) такі:
Економіка, менеджмент, маркетинг, готельно-ресторанна справа, публічне управління – 31 на 1 місце.
Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 24 на 1 місце.
Прикладна лінгвістика – 21 на 1 місце.
Стоматологія – 20,6 на 1 місце.
Германські мови (зокрема переклад) – 20,4 на 1 місце.
П'ять спеціальностей із найвищими прохідними балами на бюджет такі:
Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право – 182,896.
Прикладна лінгвістика – 178,167.
Економіка, менеджмент, публічне управління, маркетинг – 175,892.
Германські мови, перша – англійська – 175,667.
Соціологія – 172,577.
