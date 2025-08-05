Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів для вступу на бакалавра, ветеринарного або медичного магістра. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

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Які спеціальності "зібрали" найбільше заяв вступників у 2025 році?

Вступники цьогоріч подали 816 088 заяв у виші. Це на 22 тисячі більше ніж торік (+3%).

У середньому кожен подав по 4 заяви (минулого року – 3),
– уточнив посадовець.

І додав, що є також 3 тисячі кабінетів із максимальною кількістю заяв – 15.

Спеціальності, що зібрали найбільше заяв у 2025 році, такі:

  1. Менеджмент;

  2. Психологія;

  3. Філологія;

  4. Право;

  5. Маркетинг;

  6. Економіка та міжнародні економічні відносини;

  7. Комп'ютерні науки;

  8. Середня освіта;

  9. Інженерія програмного забезпечення;

  10. Медицина.

Приємно бачити у цьому списку й інженерію, й освіту, і психологію – напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти,
– уточнив заступник Лісового.

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Які дати вступної кампанії 2025 пам'ятати?

Він також нагадав наступні етапи вступної кампанії цьогоріч:

  • до 6 серпня вступники побачать рекомендації у кабінетах;

  • до 18:00 9 серпня вони повинні підтвердити вибір;

  • до 11 серпня триватиме основне зарахування (для заяв із пріоритетами);

  • до 30 серпня – контракти.

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