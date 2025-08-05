Выпускники школ создали 209 768 электронных кабинетов для поступления на бакалавра, ветеринарного или медицинского магистра. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
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Какие специальности "собрали" больше всего заявлений абитуриентов в 2025 году?
Поступающие в этом году подали 816 088 заявлений в вузы. Это на 22 тысячи больше чем в прошлом году (+3%).
В среднем каждый подал по 4 заявления (в прошлом году – 3),
– уточнил чиновник.
И добавил, что есть также 3 тысячи кабинетов с максимальным количеством заявлений – 15.
Специальности, собравшие больше всего заявлений в 2025 году, такие:
Менеджмент;
Психология;
Филология;
Право;
Маркетинг;
Экономика и международные экономические отношения;
Компьютерные науки;
Среднее образование;
Инженерия программного обеспечения;
Медицина.
Приятно видеть в этом списке и инженерию, и образование, и психологию – направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты,
– уточнил заместитель Лисового.
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Какие даты вступительной кампании 2025 помнить?
Он также напомнил следующие этапы вступительной кампании в этом году:
до 6 августа поступающие увидят рекомендации в кабинетах;
до 18:00 9 августа они должны подтвердить выбор;
до 11 августа продлится основное зачисление (для заявлений с приоритетами);
до 30 августа – контракты.
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