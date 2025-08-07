Рекомендации предоставили в соответствии с определенными приоритетами абитуриентов и их результатов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
На каких специальностях самые высокие проходные баллы?
В общем рекомендации к зачислению получили 176 376 абитуриентов, из них:
65 493 – на бюджет;
110 883 – на контракт.
61 178 человек получили рекомендации на бюджет на дневную форму обучения, еще 4 315 – на заочную.
В МОН отметили, что 85% тех, кто получил рекомендацию по государственному заказу, получил ее по первому приоритету. 94% бюджетников получили рекомендации в пределах трех своих самых высоких приоритетов.
Впервые адресный алгоритм распространили и на контрактные места.
Пять отраслей с наибольшим конкурсом на бюджет (человек на 1 место) следующие:
Экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление – 31 на 1 место.
Политология, международные отношения, журналистика, право – 24 на 1 место.
Прикладная лингвистика – 21 на 1 место.
Стоматология – 20,6 на 1 место.
Германские языки (в частности перевод) – 20,4 на 1 место.
Пять специальностей с самыми высокими проходными баллами на бюджет следующие:
Политология, международные отношения, журналистика, право – 182,896.
Прикладная лингвистика – 178,167.
Экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг – 175,892.
Германские языки, первый – английский – 175,667.
Социология – 172,577.
