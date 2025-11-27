Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Что известно о "зимней" вступительной кампании?

В МОН считают, что "зимнее поступление" на "нулевой курс" – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы современности.

Мы планируем, что эта возможность будет доступна для молодых людей уже этой зимой. Ожидаем, что Кабинет министров утвердит соответствующее постановление, которое введет этот экспериментальный проект и начнет эту инициативу,

– заявил Трофименко.

По его словам, этот курс будет своеобразным подготовительным отделением.

Главная идея – интегрировать молодежь в сообщества и университетские среды, чтобы они погрузились в эту жизнь, делали более сознательный выбор и готовились к сдаче НМТ и к поступлению в университет вместе с университетским сообществом,

– отметил чиновник.

В рамках такого обучения, по словам заместителя министра, абитуриенты смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании. Это значительно увеличит их шансы на бюджетное место или грантовую поддержку от государства.

Такие баллы можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором поступающий проходил "нулевой курс".

Кто может принять участие в программе?

Трофименко рассказал также, что участие в этой программе может принять молодежь с временно оккупированных территорий, которая не успела поступить в вузы во время вступительной кампании. Также военнослужащие, которые возвращаются из плена или увольняются со службы и не успевают поступить в университеты.

