Также – право, психология и маркетинг. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Заместитель Лисового рассказал о новой тенденции во время нынешней вступительной кампании

Какие специальности выбирают абитуриенты?

В то же время, по словам чиновника, государство через инструмент госзаказа концентрирует бюджет там, где нехватка кадров уже сдерживает восстановление, а бизнес сигнализирует о дефиците специалистов.

Это образование, инженерия, IT и наукоемкие отрасли,

– уточнил он.

Инфографика / Николай Трофименко

Заместитель министра говорит: чтобы преодолеть разрыв между пожеланиями поступающих относительно будущей профессии и реальными потребностями рынка, бизнесу следует играть более активную роль в формировании предложений первого места работы.

Государство уже направляет бюджет в направления учительства (особенно STEM и языка), инженерию, энергетику и строительство,

– говорит он.

Интересно! В этом году на 70% снизилась доля мужчин, которые старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.

Трофименко при этом отметил, что работодатели получают возможность ускорить подготовку нужных специалистов через дуальное образование.

Компании совместно с университетами формируют учебные модули в соответствии с реальными рабочими ролями, открывают оплачиваемые места на производственных участках, предоставляют наставничество и даже стипендии. В ответ получают более короткий период адаптации и более высокую удерживаемость молодых специалистов,

– убежден он.

HR-стратегии, по его мнению, стоит наполнять планированием набора на 2 – 4 года вперед. В частности, объявлять целевые траектории для студентов 2 – 3 курсов и тому подобное. То есть стоит озвучивать, каких специалистов бизнес ищет и на каких условиях, чтобы быстрее привлечь их в команду.

Смотрите также Какие колледжи стали самыми популярными среди абитуриентов в этом году

Сколько абитуриентов стали студентами в 2025 году?