Поступающих-претендентов было 149 476. Всего в учреждения поступило 268 593 заявления, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в этом году
Какие профтехи стали самыми популярными среди поступающих в этом году?
Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.
По количеству поданных заявлений самыми популярными среди поступающих стали такие учебные заведения:
Среди 9-классников:
Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1712;
Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" – 1525;
Винницкий технический профессиональный колледж – 1515;
Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" - 1404;
Обособленное структурное подразделение "Одесский технический профессиональный колледж Одесского национального технологического университета" – 1401;
Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 1390;
Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" - 1360;
Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета" – 1308;
Обособленное структурное подразделение "Киевский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" – 1307;
Киевский профессиональный колледж связи – 1275.
Среди 11-классников:
Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования" –1562;
Профессиональный колледж "Образование" учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" – 926;
Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" – 714;
Бахмутский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры – 658;
Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж пищевой и перерабатывающей промышленности Национального университета пищевых технологий" – 657;
Обособленное структурное подразделение "Львовский профессиональный колледж пищевых технологий и бизнеса Национального университета пищевых технологий" – 640;
Обособленное структурное подразделение "Залещицкий профессиональный колледж имени Храпливого Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" – 634;
"Профессиональный колледж Киевского университета культуры" – 622;
Обособленное структурное подразделение "Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова" – 616;
Коммунальное учреждение "Каменский профессиональный медицинский колледж" Днепропетровского областного совета" – 608.
Смотрите также "Это превратилось в бизнес": в МОН анонсировали изменения в правилах вступительной кампании – 2026
Какие основные цифры вступительной кампании в колледжи?
В этом году обучение в колледжах начал 134 121 будущий специалист.
Поступающих в колледжи было 149 476. Всего в эти учебные заведения поступило 268 593 заявления.
Выпускников 9 классов традиционно было больше всего среди поступающих.
По количеству поданных заявлений поступающих на основе БСО (9 классов) было 158 536, на основе ПЗСО (11 классов) – 90 673.
Также поступали выпускники профессиональных колледжей (КР) – 17 899 заявлений и на основе НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, младший специалист) – 1 485.