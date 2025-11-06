Вступників-претендентів було 149 476. Загалом до закладів надійшло 268 593 заяви, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Які профтехи стали найпопулярнішими серед вступників цьогоріч?
За кількістю поданих заяв найпопулярнішими серед вступників стали такі заклади освіти:
Серед 9-класників:
Відокремлений структурний підрозділ "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1712;
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету" – 1525;
Вінницький технічний фаховий коледж – 1515;
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" — 1404;
Відокремлений структурний підрозділ "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" – 1401;
Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 1390;
Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" — 1360;
Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету" – 1308;
Відокремлений структурний підрозділ "Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" – 1307;
Київський фаховий коледж зв'язку – 1275.
Серед 11-класників:
Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" –1562;
Фаховий коледж "Освіта" закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" – 926;
Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" – 714;
Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури – 658;
Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій" – 657;
Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій" – 640;
Відокремлений структурний підрозділ "Заліщицький фаховий коледж імені Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України" – 634;
"Фаховий коледж Київського університету культури" – 622;
Відокремлений структурний підрозділ "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова" – 616;
Комунальний заклад "Кам'янський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" – 608.
Які основні цифри вступної кампанії до коледжів?
Цьогоріч навчання у коледжах розпочав 134 121 майбутній фахівець.
За кількістю поданих заяв вступників на основі БСО (9 класів) було 158 536, на основі ПЗСО (11 класів) – 90 673.
Також вступали випускники професійних коледжів (КР) – 17 899 заяв та на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) – 1 485.