Вступників-претендентів було 149 476. Загалом до закладів надійшло 268 593 заяви, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів цьогоріч

Які профтехи стали найпопулярнішими серед вступників цьогоріч?

Випускників 9 класів традиційно було найбільше серед вступників.

За кількістю поданих заяв найпопулярнішими серед вступників стали такі заклади освіти:

Серед 9-класників:

Відокремлений структурний підрозділ "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" – 1712;

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету" – 1525;

Вінницький технічний фаховий коледж – 1515;

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" — 1404;

Відокремлений структурний підрозділ "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" – 1401;

Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 1390;

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" — 1360;

Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету" – 1308;

Відокремлений структурний підрозділ "Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" – 1307;

Київський фаховий коледж зв'язку – 1275.

Серед 11-класників:

Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" –1562;

Фаховий коледж "Освіта" закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" – 926;

Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" – 714;

Бахмутський фаховий коледж транспортної інфраструктури – 658;

Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій" – 657;

Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій" – 640;

Відокремлений структурний підрозділ "Заліщицький фаховий коледж імені Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України" – 634;

"Фаховий коледж Київського університету культури" – 622;

Відокремлений структурний підрозділ "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова" – 616;

Комунальний заклад "Кам'янський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" – 608.

Дивіться також "Це перетворилося на бізнес": у МОН анонсували зміни у правилах вступної кампанії – 2026

Які основні цифри вступної кампанії до коледжів?