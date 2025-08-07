Навчання на них коштує 46 тисяч гривень за рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також Рекордна кількість заяв: які спеціальності найчастіше обирали вступники ЧНУ імені Федьковича

Скільки коштує навчання у Волинському національному університеті?

До найдешевших спеціальностей належать освітні. Зокрема, "Середня освіта: Природничі науки, Математика, Інформатика, Фізика та астрономія, Хімія" та інші. Рік навчання тут вартує 33,4 тисячі гривень.

Вартість навчання у виші у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування) загалом така:

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Природничі науки) – 33,4 тисячі гривень;

Біологія та біохімія – 35,8 тисячі гривень;

Лісове господарство – 35,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Географія) – 35,8 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії – 35,8 тисячі гривень;

Науки про Землю – 35,8 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 35,8 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 38,1 тисячі гривень;

Туризм і рекреація – 38,1 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини – 38,1 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 38,1 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 38,1 тисячі гривень;

Менеджмент – 38,1 тисячі гривень;

Маркетинг – 38,1 тисячі гривень;

Торгівля – 38,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 39,4 тисячі гривень;

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 35,8 тисячі гривень;

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 35,8 тисячі гривень;

Філологія (прикладна лінгвістика) – 39,4 тисячі гривень;

Графічний дизайн – 39,4 тисячі гривень;

Дизайн костюму – 33,4 тисячі гривень;

Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 35,8 тисячі гривень;

Музичне мистецтво – 35,8 тисячі гривень;

Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 35,8 тисячі гривень;

Культурологія та музеєзнавство – 33,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика) – 33,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика) – 33,4 тисячі гривень;

Математика – 33,4 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 35,8 тисячі гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 35,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,4 тисячі гривень;

Фізика та астрономія – 33,4 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 33,4 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 33,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 35,8 тисячі гривень;

Історія та археологія – 35,8 тисячі гривень;

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 35,8 тисячі гривень;

Політологія – 35,8 тисячі гривень;

Національна безпека – 38,1 тисячі гривень;

Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,4 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 35,8 тисячі гривень;

Початкова освіта – 35,8 тисячі гривень;

Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 35,8 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 35,8 тисячі гривень;

Психологія – 38,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 35,8 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт – 35,8 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 35,8 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 35,8 тисячі гривень;

Фармація – 39,4 тисячі гривень;

Медицина – 46 тисяч гривень;

Стоматологія – 46 тисяч гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Польська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;

Філологія (Українська мова та література) – 35,8 тисячі гривень;

Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 35,8 тисячі гривень;

Журналістика – 38,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Хімія) – 33,4 тисячі гривень;

Екологія – 33,4 тисячі гривень;

Хімія – 33,4 тисячі гривень;

Харчові технології – 33,4 тисячі гривень;

Право – 39,4 тисячі гривень;

Правоохоронна діяльність – 35,8 тисячі гривень.

Раніше ми інформували, на які спеціальності вступники подали найбільше заяв у виші у 2025 році.