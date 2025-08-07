Навчання на них коштує 46 тисяч гривень за рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Скільки коштує навчання у Волинському національному університеті?
До найдешевших спеціальностей належать освітні. Зокрема, "Середня освіта: Природничі науки, Математика, Інформатика, Фізика та астрономія, Хімія" та інші. Рік навчання тут вартує 33,4 тисячі гривень.
Вартість навчання у виші у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування) загалом така:
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35,8 тисячі гривень;
Середня освіта (Природничі науки) – 33,4 тисячі гривень;
Біологія та біохімія – 35,8 тисячі гривень;
Лісове господарство – 35,8 тисячі гривень;
Середня освіта (Географія) – 35,8 тисячі гривень;
Географія та регіональні студії – 35,8 тисячі гривень;
Науки про Землю – 35,8 тисячі гривень;
Геодезія та землеустрій – 35,8 тисячі гривень;
Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 38,1 тисячі гривень;
Туризм і рекреація – 38,1 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини – 38,1 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 38,1 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 38,1 тисячі гривень;
Менеджмент – 38,1 тисячі гривень;
Маркетинг – 38,1 тисячі гривень;
Торгівля – 38,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;
Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 35,8 тисячі гривень;
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 39,4 тисячі гривень;
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 35,8 тисячі гривень;
Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 35,8 тисячі гривень;
Філологія (прикладна лінгвістика) – 39,4 тисячі гривень;
Графічний дизайн – 39,4 тисячі гривень;
Дизайн костюму – 33,4 тисячі гривень;
Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 35,8 тисячі гривень;
Музичне мистецтво – 35,8 тисячі гривень;
Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 35,8 тисячі гривень;
Культурологія та музеєзнавство – 33,4 тисячі гривень;
Середня освіта (Математика) – 33,4 тисячі гривень;
Середня освіта (Інформатика) – 33,4 тисячі гривень;
Математика – 33,4 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки – 35,8 тисячі гривень;
Кібербезпека та захист інформації – 35,8 тисячі гривень;
Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,4 тисячі гривень;
Фізика та астрономія – 33,4 тисячі гривень;
Прикладна фізика та наноматеріали – 33,4 тисячі гривень;
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 33,4 тисячі гривень;
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 35,8 тисячі гривень;
Історія та археологія – 35,8 тисячі гривень;
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 35,8 тисячі гривень;
Політологія – 35,8 тисячі гривень;
Національна безпека – 38,1 тисячі гривень;
Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,4 тисячі гривень;
Дошкільна освіта – 35,8 тисячі гривень;
Початкова освіта – 35,8 тисячі гривень;
Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 35,8 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 35,8 тисячі гривень;
Психологія – 38,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Фізична культура) – 35,8 тисячі гривень;
Фізична культура і спорт – 35,8 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 35,8 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 35,8 тисячі гривень;
Фармація – 39,4 тисячі гривень;
Медицина – 46 тисяч гривень;
Стоматологія – 46 тисяч гривень;
Середня освіта (Українська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;
Середня освіта (Польська мова і література) – 35,8 тисячі гривень;
Філологія (Українська мова та література) – 35,8 тисячі гривень;
Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 35,8 тисячі гривень;
Журналістика – 38,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Хімія) – 33,4 тисячі гривень;
Екологія – 33,4 тисячі гривень;
Хімія – 33,4 тисячі гривень;
Харчові технології – 33,4 тисячі гривень;
Право – 39,4 тисячі гривень;
Правоохоронна діяльність – 35,8 тисячі гривень.
