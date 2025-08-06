Подавати заяви майбутні бакалаври мали можливість до 1 серпня, зазначає 24 Канал. Секретар приймальної комісії Чернівецького національного університету Максим Марич розповів Суспільному, які спеціальності обирали найчастіше абітурієнти їхнього вишу.

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Які спеціальності найчастіше обирали у ЧНУ абітурієнти у 2025 році?

Цьогоріч найбільше заяв на вступ до ЧНУ абітурієнти подали на такі спеціальності:

"Англійська філологія" – 2200 заяв;

"Менеджмент" – 1567;

"Психологія" – 1529;

"Право" – 1367;

"Маркетинг" – 1050.

Англійська філологія цьогоріч піднялася з четвертого на перше місце. Минулого року лідером була психологія,

– уточнив Марич.

І додав, що шосту позицію займають комп'ютерні науки – 890 заяв. Раніше ІТ-спеціальності входили у п'ятірку найпопулярніших.

Зменшення кількості заяв цьогоріч може бути пов'язане з міграцією молоді за кордон, особливо серед хлопців, які частіше вступають на технічні та ІТ-напрями,

– вважає секретар приймальної комісії ЧНУ.

І додав, що 2025 року у Чернівецькому національному університеті – рекордна кількість електронних заяв від абітурієнтів: понад 20 тисяч. Це найвищий показник в історії університету. Торік на цей же період зареєстрували близько 13,5 тисяч електронних заяв.