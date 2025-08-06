Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Алгоритм адресного розміщення спрацював за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників.
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Що мають знати цьогорічні вступники бакалаврат?
Рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:
65 493 – на бюджет;
110 883 – на контракт.⠀
Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом),
– уточнив заступник Лісового.
Серед тих, хто отримав бюджетне місце:
61 178 осіб – денна форма навчання;
4 315 – заочна форма.
⠀За квотами:
Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 – заочна форма);
Квота-2: 4 960 осіб (з них 129 – заочна форма).
Разом – 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом,
– уточнив посадовець.
І додав, що 60% із загальної кількості вступників рекомендували до вступу за своїм першим пріоритетом. 86% – за одним із трьох перших пріоритетів.
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Скільки електронних кабінетів створили вступники?
Всього вступники створили майже 210 тисяч електронних кабінетів. З них:
195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет, але заяви так і не подав),
близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).
Якщо навпроти однієї з ваших заяв з'явився статус "Рекомендовано" – це саме та заява, за якою можна навчатися,
– наголосив Винницький.
Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.
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