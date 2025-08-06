Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Алгоритм адресного розміщення спрацював за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників.

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Що мають знати цьогорічні вступники бакалаврат?

Рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:

65 493 – на бюджет;

110 883 – на контракт.⠀

Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом),

– уточнив заступник Лісового.

Серед тих, хто отримав бюджетне місце:

61 178 осіб – денна форма навчання;

4 315 – заочна форма.

⠀За квотами:

Квота-1: 4 060 осіб (з них 728 – заочна форма);

Квота-2: 4 960 осіб (з них 129 – заочна форма).

Разом – 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом,

– уточнив посадовець.

І додав, що 60% із загальної кількості вступників рекомендували до вступу за своїм першим пріоритетом. 86% – за одним із трьох перших пріоритетів.

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Скільки електронних кабінетів створили вступники?

Всього вступники створили майже 210 тисяч електронних кабінетів. З них:

195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви (дехто створив кабінет, але заяви так і не подав),

близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Але в таких вступників ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

Якщо навпроти однієї з ваших заяв з'явився статус "Рекомендовано" – це саме та заява, за якою можна навчатися,

– наголосив Винницький.

Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.