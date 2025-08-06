Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Алгоритм адресного размещения сработал по логике выставленных приоритетов и результатов поступающих.

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Что должны знать нынешние абитуриенты бакалавриата в этом году?

Рекомендации получили 176 376 абитуриентов, из которых:

65 493 – на бюджет;

110 883 – на контракт.⠀

В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и те, что "контрактные" (в том числе и с грантом),

– уточнил заместитель Лисового.

Среди тех, кто получил бюджетное место:

61 178 человек – дневная форма обучения;

4 315 – заочная форма.

⠀По квотам:

Квота-1: 4 060 человек (из них 728 – заочная форма);

Квота-2: 4 960 человек (из них 129 – заочная форма).

Итого – 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Кроме "квотников", еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса,

– уточнил чиновник.

И добавил, что 60% из общего количества поступающих рекомендовали к поступлению по своему первому приоритету. 86% – по одному из трех первых приоритетов.

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Сколько электронных кабинетов создали абитуриенты?

Всего абитуриенты создали почти 210 тысяч электронных кабинетов. Из них:

195 тысяч абитуриентов приняли участие в работе алгоритма, разместив заявления (некоторые создали кабинет, но заявления так и не подали),

около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов. Но у таких абитуриентов еще будет возможность поступить на контракт на следующем этапе (после 11 августа).

Если напротив одного из ваших заявлений появился статус "Рекомендовано" – это именно то заявление, по которому можно учиться,

– подчеркнул Винницкий.

Для зачисления нужно выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа.