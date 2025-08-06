Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві оприлюднили детальні інструкції та строки.

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Як вступнику підтвердити вибір місця навчання?

Абітурієнти можуть підтвердити вибір місця здобуття освіти у двох форматах:

1. через заклад освіти:

онлайн – підписати заяву з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису;

офлайн – підписати заяву від руки та завантажити її сканкопію в електронний кабінет.

2. в електронному кабінеті:

підписати заяву КЕП або через Дія.Підпис;

завантажити сканкопію підписаної заяви (для вступників з ТОТ або тих, хто перебуває за кордоном і не має змоги отримати КЕП).

Щоб скористатися КЕП або Дія.Підписом, у даних вступника має бути вказаний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Інструкція для підтвердження в електронному кабінеті

У модулі "Подані заяви на вступ" треба обрати заяву зі статусом "Рекомендовано". Потім варто натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

Опісля підтвердіть ознайомлення з вимогою щодо подання військово-облікового документа. Цю позначку мають поставити всі вступники.

Оберіть один зі способів:

КЕП – завантажте файл ключа, введіть пароль і натисніть "Підписати":

Дія.Підпис – зчитайте QR-коди в застосунку Дія та виконайте подальші інструкції;

завантаження сканкопії – підготуйте заяву (надруковану або написану від руки), підпишіть її, відскануйте або сфотографуйте й завантажте файл у форматі .jpg, .jpeg або .pdf (розміром не більш як 2 МБ).

Після підписання заяви або завантаження сканкопії треба оновити сторінку. У кабінеті навпроти заяви має з'явитися дата і час підтвердження.

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Як скасувати підтвердження?

До моменту, коли виш чи коледж підтвердить виконання вимог до зарахування, вступник може скасувати підтвердження вибору. Для цього потрібно:

позначити відповідну заяву;

натиснути "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти";

ознайомитися з попередженням і підтвердити дію.

Які крайні терміни підтвердження місця навчання?

29 липня, 12:00 – вступ до коледжів на основі 9 класів.

31 липня, 18:00 – після оновлення списків.

13 серпня, 18:00 – вступ до коледжів на основі 11 класів, кваліфікованого робітника.

15 серпня, 18:00 – після оновлення списків.

9 серпня, 18:00 – вступ до вишів на основі повної загальної середньої освіти або НРК 5.

30 серпня, 18:00 – вступ до вишів у магістратуру на основі НРК 6 або 7.

Ці дедлайни також стосуються вступу на контракт за заявами з пріоритетністю для вступу на бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямувань.

Якщо вступник не підтвердить свій вибір до вказаного терміну, його заява втрачає силу.