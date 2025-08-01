Про це розповів очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак Укрінформу, зазначає 24 Канал. І додав, що посадовці мають намір кардинально змінити імідж закладів професійної освіти.

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Які фахівці зараз потрібні країні?

Бабак заявив: дуже хоче, щоб люди забули слово "бурса" і почали сприймати такі заклади освіти як сучасні професійні коледжі. Він також додав, що професійна освіта не має бути "останнім вибором", бо реалії ринку праці доводять її ефективність.

Сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу зарплату на старті, ніж ті, хто має вищу освіту. Екскаваторник може заробляти 50 – 100 тисяч гривень на місяць, тоді як молодий бухгалтер або юрист – 20–40 тисяч. Саме ці спеціалісти відбудовуватимуть країну,

– зауважив нардеп.

Він також додав, що такі галузі, як IT та юриспруденція, надалі популярні серед молоді, однак протягом останніх років активно дає результати популяризація профтехосвіти.

Нардеп каже: держава не впливатиме на вибір молоді щодо майбутньої професії, лише надавати інформацію та орієнтири. До того ж саме попит на фахівців з профтехосвітою зараз величезний, адже саме таких фахівців потребує економіка країни.

Успіх можливий у будь-якій професії. І ринок праці найкраще це демонструє. Ключовим мотиватором має бути заробітна плата, умови праці і можливість швидко розпочати кар'єру після отримання кваліфікації. Професійна освіта дає цю можливість,

– вважає нардеп.

Ми також інформували, що вступників до коледжів після 9 класу зарахували на бюджет.