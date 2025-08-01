Відповідні накази про зарахування студентів вже підписали у закладах освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як триває вступна кампанія до коледжів 2025?

Ті абітурієнти, які не пройшли на бюджет і мають намір навчатись на контракті, будуть зараховані до закладів освіти не пізніше ніж 4 серпня.

Водночас окремі зараховані студенти на контракт можуть бути переведені на бюджет.

Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 8 серпня.

Також вступити на контракт до коледжів у разі додаткового зарахування можна не пізніше ніж 20 жовтня.

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