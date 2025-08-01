Соответствующие приказы о зачислении студентов уже подписали в учебных заведениях. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как продолжается вступительная кампания в колледжи 2025 года?

Те абитуриенты, которые не прошли на бюджет и намерены учиться на контракте, будут зачислены в учебные заведения не позднее 4 августа.

В то же время отдельные зачисленные студенты на контракт могут быть переведены на бюджет.

Перевод на вакантные бюджетные места с контрактной формы обучения проводят не позднее 8 августа.

Также поступить на контракт в колледжи в случае дополнительного зачисления можно не позднее 20 октября.

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