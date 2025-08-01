Об этом рассказал глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак Укринформу, отмечает 24 Канал. И добавил, что чиновники намерены кардинально изменить имидж учреждений профессионального образования.

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Какие специалисты сейчас нужны стране?

Бабак заявил: очень хочет, чтобы люди забыли слово "бурса" и начали воспринимать такие учебные заведения как современные профессиональные колледжи. Он также добавил, что профессиональное образование не должно быть "последним выбором", потому что реалии рынка труда доказывают его эффективность.

Сегодня выпускники профтеха часто получают значительно более высокую зарплату на старте, чем те, кто имеет высшее образование. Экскаваторщик может зарабатывать 50 – 100 тысяч гривен в месяц, тогда как молодой бухгалтер или юрист – 20–40 тысяч. Именно эти специалисты будут восстанавливать страну,

– отметил нардеп.

Он также добавил, что такие отрасли, как IT и юриспруденция, в дальнейшем популярны среди молодежи, однако в последние годы активно дает результаты популяризация профтехобразования.

Нардеп говорит: государство не будет влиять на выбор молодежи относительно будущей профессии, только предоставлять информацию и ориентиры. К тому же именно спрос на специалистов с профтехобразованием сейчас огромный, ведь именно в таких специалистах нуждается экономика страны.

Успех возможен в любой профессии. И рынок труда лучше всего это демонстрирует. Ключевым мотиватором должна быть заработная плата, условия труда и возможность быстро начать карьеру после получения квалификации. Профессиональное образование дает эту возможность,

– считает нардеп.

Мы также информировали, что поступающих в колледжи после 9 класса зачислили на бюджет.