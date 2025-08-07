Обучение на них стоит 46 тысяч гривен в год. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Сколько стоит обучение в Волынском национальном университете?

К самым дешевым специальностям относятся образовательные. В частности, "Среднее образование: Естественные науки, Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия" и другие. Год обучения здесь стоит 33,4 тысячи гривен.

Стоимость обучения в вузе в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр, магистр медицинского или фармацевтического направления) в целом такова:

  • Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 35,8 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Естественные науки) – 33,4 тысячи гривен;

  • Биология и биохимия – 35,8 тысяч гривен;

  • Лесное хозяйство – 35,8 тысячи гривен;

  • Среднее образование (География) – 35,8 тысячи гривен;

  • География и региональные студии – 35,8 тысячи гривен;

  • Науки о Земле – 35,8 тысячи гривен;

  • Геодезия и землеустройство – 35,8 тысячи гривен;

  • Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг – 38,1 тысячи гривен;

  • Туризм и рекреация – 38,1 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения – 38,1 тысячи гривен;

  • Учет и налогообложение – 38,1 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 38,1 тысячи гривен;

  • Менеджмент – 38,1 тысячи гривен;

  • Маркетинг – 38,1 тысячи гривен;

  • Торговля – 38,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Немецкий язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;

  • Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - английский) – 39,4 тысячи гривен;

  • Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - немецкий) – 35,8 тысячи гривен;

  • Филология (Романские языки и литературы (перевод включительно), первая - французский) – 35,8 тысячи гривен;

  • Филология (прикладная лингвистика) – 39,4 тысячи гривен;

  • Графический дизайн – 39,4 тысячи гривен;

  • Дизайн костюма – 33,4 тысячи гривен;

  • Изобразительное искусство и реставрация (визуальные искусства) – 35,8 тысячи гривен;

  • Музыкальное искусство – 35,8 тысячи гривен;

  • Перформативные искусства (хореографическое искусство) – 35,8 тысячи гривен;

  • Культурология и музееведение – 33,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Математика) – 33,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Информатика) – 33,4 тысячи гривен;

  • Математика – 33,4 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 35,8 тысячи гривен;

  • Кибербезопасность и защита информации – 35,8 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Физика и астрономия) – 33,4 тысячи гривен;

  • Физика и астрономия – 33,4 тысячи гривен;

  • Прикладная физика и наноматериалы – 33,4 тысячи гривен;

  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 33,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (История и гражданское образование) – 35,8 тысячи гривен;

  • История и археология – 35,8 тысячи гривен;

  • Библиотечное, информационное и архивное дело – 35,8 тысячи гривен;

  • Политология – 35,8 тысячи гривен;

  • Национальная безопасность – 38,1 тысячи гривен;

  • Экономика и международные экономические отношения – 39,4 тысячи гривен;

  • Дошкольное образование – 35,8 тысячи гривен;

  • Начальное образование – 35,8 тысячи гривен;

  • Специальное образование (Коррекционная психопедагогика) – 35,8 тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 35,8 тысячи гривен;

  • Психология – 38,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Физическая культура) – 35,8 тысячи гривен;

  • Физическая культура и спорт – 35,8 тысячи гривен;

  • Терапия и реабилитация (Физическая терапия) – 35,8 тысячи гривен;

  • Терапия и реабилитация (Эрготерапия) – 35,8 тысячи гривен;

  • Фармация – 39,4 тысячи гривен;

  • Медицина – 46 тысяч гривен;

  • Стоматология – 46 тысяч гривен;

  • Среднее образование (Украинский язык и литература) – 35,8 тысяч гривен;

  • Среднее образование (Польский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;

  • Филология (Украинский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;

  • Филология (Славянские языки и литературы, первый – польский) – 35,8 тысячи гривен;

  • Журналистика – 38,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Химия) – 33,4 тысячи гривен;

  • Экология – 33,4 тысячи гривен;

  • Химия – 33,4 тысячи гривен;

  • Пищевые технологии – 33,4 тысячи гривен;

  • Право – 39,4 тысячи гривен;

  • Правоохранительная деятельность – 35,8 тысячи гривен.

