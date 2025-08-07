Обучение на них стоит 46 тысяч гривен в год. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Смотрите также Рекордное количество заявлений: какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты ЧНУ имени Федьковича

Сколько стоит обучение в Волынском национальном университете?

К самым дешевым специальностям относятся образовательные. В частности, "Среднее образование: Естественные науки, Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия" и другие. Год обучения здесь стоит 33,4 тысячи гривен.

Стоимость обучения в вузе в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр, магистр медицинского или фармацевтического направления) в целом такова:

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 35,8 тысячи гривен;

Среднее образование (Естественные науки) – 33,4 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 35,8 тысяч гривен;

Лесное хозяйство – 35,8 тысячи гривен;

Среднее образование (География) – 35,8 тысячи гривен;

География и региональные студии – 35,8 тысячи гривен;

Науки о Земле – 35,8 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 35,8 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг – 38,1 тысячи гривен;

Туризм и рекреация – 38,1 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения – 38,1 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 38,1 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 38,1 тысячи гривен;

Менеджмент – 38,1 тысячи гривен;

Маркетинг – 38,1 тысячи гривен;

Торговля – 38,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;

Среднее образование (Немецкий язык и зарубежная литература) – 35,8 тысячи гривен;

Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - английский) – 39,4 тысячи гривен;

Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первая - немецкий) – 35,8 тысячи гривен;

Филология (Романские языки и литературы (перевод включительно), первая - французский) – 35,8 тысячи гривен;

Филология (прикладная лингвистика) – 39,4 тысячи гривен;

Графический дизайн – 39,4 тысячи гривен;

Дизайн костюма – 33,4 тысячи гривен;

Изобразительное искусство и реставрация (визуальные искусства) – 35,8 тысячи гривен;

Музыкальное искусство – 35,8 тысячи гривен;

Перформативные искусства (хореографическое искусство) – 35,8 тысячи гривен;

Культурология и музееведение – 33,4 тысячи гривен;

Среднее образование (Математика) – 33,4 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика) – 33,4 тысячи гривен;

Математика – 33,4 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 35,8 тысячи гривен;

Кибербезопасность и защита информации – 35,8 тысячи гривен;

Среднее образование (Физика и астрономия) – 33,4 тысячи гривен;

Физика и астрономия – 33,4 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 33,4 тысячи гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 33,4 тысячи гривен;

Среднее образование (История и гражданское образование) – 35,8 тысячи гривен;

История и археология – 35,8 тысячи гривен;

Библиотечное, информационное и архивное дело – 35,8 тысячи гривен;

Политология – 35,8 тысячи гривен;

Национальная безопасность – 38,1 тысячи гривен;

Экономика и международные экономические отношения – 39,4 тысячи гривен;

Дошкольное образование – 35,8 тысячи гривен;

Начальное образование – 35,8 тысячи гривен;

Специальное образование (Коррекционная психопедагогика) – 35,8 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 35,8 тысячи гривен;

Психология – 38,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Физическая культура) – 35,8 тысячи гривен;

Физическая культура и спорт – 35,8 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация (Физическая терапия) – 35,8 тысячи гривен;

Терапия и реабилитация (Эрготерапия) – 35,8 тысячи гривен;

Фармация – 39,4 тысячи гривен;

Медицина – 46 тысяч гривен;

Стоматология – 46 тысяч гривен;

Среднее образование (Украинский язык и литература) – 35,8 тысяч гривен;

Среднее образование (Польский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;

Филология (Украинский язык и литература) – 35,8 тысячи гривен;

Филология (Славянские языки и литературы, первый – польский) – 35,8 тысячи гривен;

Журналистика – 38,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Химия) – 33,4 тысячи гривен;

Экология – 33,4 тысячи гривен;

Химия – 33,4 тысячи гривен;

Пищевые технологии – 33,4 тысячи гривен;

Право – 39,4 тысячи гривен;

Правоохранительная деятельность – 35,8 тысячи гривен.

Ранее мы информировали, на какие специальности поступающие подали больше всего заявлений в вузы в 2025 году.