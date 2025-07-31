Продовжуємо розповідати про ціни на навчання у різних вишах України. Цього разу у фокусі уваги – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Цей виш входить до рейтингів найкращих у нашій державі, інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

До теми Один з вишів дозволить частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком

Скільки коштує навчання у Карпатському університеті імені Стефаника?

Вартість найдорожчих спеціальностей у виші становить понад 40 тисяч гривень за рік. Такі гроші треба віддати за опанування "Музичного мистецтва", "Філології (перша мова – англійська)", "Психології, "Права, "Образотворчого мистецтва та реставрації".

Рік навчання на найдешевших спеціальностях коштує близько 33 тисяч гривень. Це, зокрема, такі як "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини; Хімія; Географія; Математика; Інформатика; Фізика та астрономія)", "Професійна освіта".

Так, вартість навчання у виші на різних спеціальностях у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така

Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 39,7 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 39,7 тисячі гривень;

Менеджмент – 39,7 тисячі гривень;

Маркетинг – 39,7 тисячі гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 36 тисяч гривень;

Історія та археологія – 37,7 тисячі гривень;

Міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;

Політологія – 39,7 тисячі гривень;

Міжнародні відносини – 39,7 тисячі гривень;

Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 38,6 тисячі гривень;

Середня освіта (Музичне мистецтво) – 40,3 тисячі гривень;

Дизайн – 39,7 тисячі гривень;

Образотворче мистецтво та реставрація – 40,3 тисячі гривень;

Музичне мистецтво – 41,9 тисячі гривень;

Хореографія, сценічне мистецтво – по 38,6 тисячі гривень;

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 33,6 тисячі гривень;

Середня освіта (Географія) – 33,6 тисячі гривень;

Середня освіта (Хімія) – 33,6 тисячі гривень;

Біологія та біохімія – 35,3 тисячі гривень;

Екологія – 35,3 тисячі гривень;

Хімія – 35,3 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії – 35,3 тисячі гривень;

Агрономія – 35,3 тисячі гривень;

Лісове господарство – 35,3 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа – 39,7 тисячі гривень;

Туризм і рекреація – 39,7 тисячі гривень;

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 36 тисяч гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 36 тисяч гривень;

Філологія (перша мова – польська) – 38,6 тисячі гривень;

Філологія (перша мова – чеська) – 37,8 тисячі гривень;

Філологія (Українська мова і література) – 37,8 тисячі гривень;

Журналістика – 39,7 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 37,8 тисячі гривень;

Початкова освіта – 37,8 тисячі гривень;

Професійна освіта – 33,6 тисячі гривень;

Дитячі та молодіжні служби – 37,5 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 37,5 тисячі гривень;

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 38,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 37,5 тисячі гривень;

Філологія (перша мова – англійська) – 42,7 тисячі гривень;

Філологія (перша мова – німецька) – 39,7 тисячі гривень;

Філологія (перша мова – французька) – 38,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика) – 33,6 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика) – 33,6 тисячі гривень;

Математика – 35,3 тисячі гривень;

Прикладна математика – 35,3 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 38,4 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 36,9 тисячі гривень;

Інформаційні системи та технології – 36,9 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 36 тисяч гривень;

Фізична культура і спорт – 37,8 тисячі гривень;

Терапія та реабілітація – 39,7 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,6 тисячі гривень;

Фізика та астрономія – 35,3 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 35,3 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 36,9 тисячі гривень;

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 35,3 тисячі гривень;

Матеріалознавство – 35,3 тисячі гривень;

Філософія – 36,9 тисячі гривень;

Психологія – 41,3 тисячі гривень;

Право – 41,3 тисячі гривень;

Правоохоронна діяльність – 41,3 тисячі гривень;

Спеціальна освіта (Логопедія) – 37,8 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування – 39,7 тисячі гривень;

Раніше ми розповідали, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника перейменували на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.