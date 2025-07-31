Продовжуємо розповідати про ціни на навчання у різних вишах України. Цього разу у фокусі уваги – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Цей виш входить до рейтингів найкращих у нашій державі, інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
До теми Один з вишів дозволить частині першокурсників навчатися за індивідуальним графіком
Скільки коштує навчання у Карпатському університеті імені Стефаника?
Вартість найдорожчих спеціальностей у виші становить понад 40 тисяч гривень за рік. Такі гроші треба віддати за опанування "Музичного мистецтва", "Філології (перша мова – англійська)", "Психології, "Права, "Образотворчого мистецтва та реставрації".
Рік навчання на найдешевших спеціальностях коштує близько 33 тисяч гривень. Це, зокрема, такі як "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини; Хімія; Географія; Математика; Інформатика; Фізика та астрономія)", "Професійна освіта".
Так, вартість навчання у виші на різних спеціальностях у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така
Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 39,7 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 39,7 тисячі гривень;
Менеджмент – 39,7 тисячі гривень;
Маркетинг – 39,7 тисячі гривень;
Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 36 тисяч гривень;
Історія та археологія – 37,7 тисячі гривень;
Міжнародні економічні відносини – 39,7 тисячі гривень;
Політологія – 39,7 тисячі гривень;
Міжнародні відносини – 39,7 тисячі гривень;
Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 38,6 тисячі гривень;
Середня освіта (Музичне мистецтво) – 40,3 тисячі гривень;
Дизайн – 39,7 тисячі гривень;
Образотворче мистецтво та реставрація – 40,3 тисячі гривень;
Музичне мистецтво – 41,9 тисячі гривень;
Хореографія, сценічне мистецтво – по 38,6 тисячі гривень;
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 33,6 тисячі гривень;
Середня освіта (Географія) – 33,6 тисячі гривень;
Середня освіта (Хімія) – 33,6 тисячі гривень;
Біологія та біохімія – 35,3 тисячі гривень;
Екологія – 35,3 тисячі гривень;
Хімія – 35,3 тисячі гривень;
Географія та регіональні студії – 35,3 тисячі гривень;
Агрономія – 35,3 тисячі гривень;
Лісове господарство – 35,3 тисячі гривень;
Готельно-ресторанна справа – 39,7 тисячі гривень;
Туризм і рекреація – 39,7 тисячі гривень;
Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 36 тисяч гривень;
Середня освіта (Українська мова і література) – 36 тисяч гривень;
Філологія (перша мова – польська) – 38,6 тисячі гривень;
Філологія (перша мова – чеська) – 37,8 тисячі гривень;
Філологія (Українська мова і література) – 37,8 тисячі гривень;
Журналістика – 39,7 тисячі гривень;
Дошкільна освіта – 37,8 тисячі гривень;
Початкова освіта – 37,8 тисячі гривень;
Професійна освіта – 33,6 тисячі гривень;
Дитячі та молодіжні служби – 37,5 тисячі гривень;
Соціальна робота та консультування – 37,5 тисячі гривень;
Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 38,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 37,5 тисячі гривень;
Філологія (перша мова – англійська) – 42,7 тисячі гривень;
Філологія (перша мова – німецька) – 39,7 тисячі гривень;
Філологія (перша мова – французька) – 38,1 тисячі гривень;
Середня освіта (Математика) – 33,6 тисячі гривень;
Середня освіта (Інформатика) – 33,6 тисячі гривень;
Математика – 35,3 тисячі гривень;
Прикладна математика – 35,3 тисячі гривень;
Інженерія програмного забезпечення – 38,4 тисячі гривень;
Комп'ютерні науки – 36,9 тисячі гривень;
Інформаційні системи та технології – 36,9 тисячі гривень;
Середня освіта (Фізична культура) – 36 тисяч гривень;
Фізична культура і спорт – 37,8 тисячі гривень;
Терапія та реабілітація – 39,7 тисячі гривень;
Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,6 тисячі гривень;
Фізика та астрономія – 35,3 тисячі гривень;
Прикладна фізика та наноматеріали – 35,3 тисячі гривень;
Комп'ютерна інженерія – 36,9 тисячі гривень;
Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 35,3 тисячі гривень;
Матеріалознавство – 35,3 тисячі гривень;
Філософія – 36,9 тисячі гривень;
Психологія – 41,3 тисячі гривень;
Право – 41,3 тисячі гривень;
Правоохоронна діяльність – 41,3 тисячі гривень;
Спеціальна освіта (Логопедія) – 37,8 тисячі гривень;
Публічне управління та адміністрування – 39,7 тисячі гривень;
Раніше ми розповідали, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника перейменували на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.