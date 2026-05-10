Могут ли пенсионеры не платить третью платежку за газ?

Пенсионеры в Украине не освобождаются автоматически от оплаты услуги распределения природного газа. Если жилье подключено к газораспределительной сети и остается технически присоединенным к системе, платеж за доставку начисляется на общих основаниях независимо от возраста или социального статуса потребителя.

У НКРЭКУ объясняют, что потребители получают отдельные счета: один за фактически потребленный газ, другой же за его доставку и обслуживание инфраструктуры.

Однако именно так называемый "третий счет" чаще всего вызывает непонимание среди пенсионеров, особенно если газом пользуются редко или только сезонно.

Почему существует отдельная плата за доставку газа?

Отдельную плату за распределение газа ввели после изменения модели газового рынка в Украине. Таким образом оплату за сам ресурс отделили от расходов на содержание сетей, ремонт трубопроводов, работу аварийных служб и техническое обслуживание системы.

Поэтому плата за доставку не зависит от того, сколько газа фактически использовало домохозяйство. Она начисляется за сам факт доступа к сети и поддержку ее постоянной готовности к подаче газа.

Обратите внимание! Именно поэтому даже перекрытый кран или нулевые показатели счетчика не означают автоматического прекращения начислений, отмечает РадиоТРЕК.

Почему это стало проблемой для части пенсионеров?

Для многих пенсионеров третья платежка стала дополнительной финансовой нагрузкой на фоне роста коммунальных тарифов и относительно невысоких пенсий. Больше всего вопросов возникает у владельцев домов, где газом почти не пользуются, но счета за доставку продолжают поступать ежемесячно.

В газораспределительных компаниях объясняют, что эти средства необходимы для стабильной работы сетей даже при минимальном потреблении. В то же время часть потребителей считает несправедливым оплачивать услугу, которой фактически не пользуется.

Когда можно перестать платить за газ?

Единственным законным основанием для прекращения начислений является официальное отсоединение жилья от газораспределительной системы и расторжение договора с оператором сети.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление, оформить акт о прекращении поставок и завершить процедуру отключения. Только после внесения изменений в учетные данные начисления прекращаются.

Обратите внимание! Простое неиспользование газа или перекрытый вентиль не отменяют оплату доставки.

В то же время многие украинцы не спешат отказываться от подключения, поскольку повторное присоединение к сети в будущем может стоить значительно дороже ежемесячной платы за распределение.

Какие льготы остаются для пенсионеров?