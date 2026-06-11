На какие льготы в сфере труда могут рассчитывать лица с III группой инвалидности?
Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на льготы в различных сферах, сообщает, Enable Me.
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В частности, если инвалидность препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, то гражданин имеет право прекратить трудовые отношения даже досрочно. К тому же такое лицо:
- имеет право на ежегодный отпуск на 2 дня дольше обычного, то есть, 26 календарных дней;
- может рассчитывать на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты в течение 14 календарных дней в год;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы в размере 30 календарных дней в год и так далее.
Нет испытательного срока при приеме на работу лиц с инвалидностью III группы. В законодательно предусмотренных случаях работодатель должен создать льготные условия труда для таких лиц: организовать их обучение и/или переквалификацию, установить по их просьбе неполное рабочее время (день или неделю),
– указывает издание.
Какие еще льготы могут получить граждане с III группой инвалидности?
- Украинцы, с III группой инвалидности, могут рассчитывать на специальное оборудование жилых помещений. Речь идет о приспособлениях, которые способствуют индивидуальной программе реабилитации. Также они имеют право получить соответствующее медицинское оборудование, например, протезы.
- Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на бесплатный проезд в некоторых видах городского пассажирского транспорта. Исключением из этого перечня, например, является такси.
- Кроме того, граждане с этой группой имеют право на скидку 50% на стоимость проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Однако эта льгота действует только в период с 1 октября по 15 мая.