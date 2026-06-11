На какие льготы в сфере труда могут рассчитывать лица с III группой инвалидности?

Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на льготы в различных сферах, сообщает, Enable Me.

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В частности, если инвалидность препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, то гражданин имеет право прекратить трудовые отношения даже досрочно. К тому же такое лицо:

имеет право на ежегодный отпуск на 2 дня дольше обычного, то есть, 26 календарных дней;

может рассчитывать на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты в течение 14 календарных дней в год;

предоставление отпуска без сохранения заработной платы в размере 30 календарных дней в год и так далее.

Нет испытательного срока при приеме на работу лиц с инвалидностью III группы. В законодательно предусмотренных случаях работодатель должен создать льготные условия труда для таких лиц: организовать их обучение и/или переквалификацию, установить по их просьбе неполное рабочее время (день или неделю),

– указывает издание.

Какие еще льготы могут получить граждане с III группой инвалидности?