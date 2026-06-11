Какие документы нужно оцифровать для получения пенсии

Об этом подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Что важно знать в первую очередь? Право на пенсию определяет страховой стаж, который был приобретен человеком. Стаж после 1 января 2004 года (то есть после вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Основным документом, подтверждающим стаж до 1 января 2004 года, является ттрудовая книжка. В то же время к электронной трудовой книжке можно добавить все документы, подтверждающие страховой стаж до 1 января 2004 года.

В частности, в этот список входят:

документы о получении образования (на дневной форме) и приложения к ним;

военный билет (все страницы с отметками о призыве, прохождении службы и увольнении);

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие смену фамилии (если в записях трудовой или других документах указана другая фамилия);

справки о льготном стаже и тому подобное.

Если трудовая книжка была утеряна, то для подтверждения стажа могут подавать и другие документы. Например, выписки или справки, которые составлены, в частности, на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций.

Также это могут быть лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, которые содержат сведения о периодах работы.

Обратите внимание! Членские билеты профсоюзов учитываются именно за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

Что еще известно о трудовой книжке

Цель оцифровки трудовой заключается в том, чтобы сделать процесс взаимодействия граждан с социальными службами максимально комфортным. То есть в будущем законная пенсия по возрасту должна назначаться автоматически – без необходимости лично посещать учреждения или собирать бумажные справки.

В то же время оцифровать трудовую книжку следовало до 10 июня. Однако никаких штрафных санкций за не оцифрованную трудовую не предусмотрено.