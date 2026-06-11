На які пільги щодо роботи можуть розраховувати особи з III групою інвалідності?

Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на пільги у різних галузях, повідомляє Enable Me.

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Зокрема, якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, то громадянин має право припинити трудові відносини навіть достроково. До того ж така особа :

має право на щорічну відпустку на 2 дні довше звичайної, тобто, 26 календарних днів;

може розраховувати на додаткову відпустку зі збереженням зарплати протягом 14 календарних днів на рік;

надання відпустки без збереження зарплати у розмірі 30 календарних днів на рік і так далі.

Немає випробувального терміну при прийомі на роботу осіб з інвалідністю III групи. В законодавчо передбачених випадках роботодавець повинен створити пільгові умови праці для таких осіб: організувати їх навчання та / або перекваліфікацію, встановити на їх прохання неповний робочий час (день або тиждень),

– вказує видання.

Які ще пільги можуть отримати громадяни з III групою інвалідності?