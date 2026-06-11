На які пільги щодо роботи можуть розраховувати особи з III групою інвалідності?
Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на пільги у різних галузях, повідомляє Enable Me.
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Зокрема, якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, то громадянин має право припинити трудові відносини навіть достроково. До того ж така особа :
- має право на щорічну відпустку на 2 дні довше звичайної, тобто, 26 календарних днів;
- може розраховувати на додаткову відпустку зі збереженням зарплати протягом 14 календарних днів на рік;
- надання відпустки без збереження зарплати у розмірі 30 календарних днів на рік і так далі.
Немає випробувального терміну при прийомі на роботу осіб з інвалідністю III групи. В законодавчо передбачених випадках роботодавець повинен створити пільгові умови праці для таких осіб: організувати їх навчання та / або перекваліфікацію, встановити на їх прохання неповний робочий час (день або тиждень),
– вказує видання.
Які ще пільги можуть отримати громадяни з III групою інвалідності?
- Українці, з III групою інвалідності, можуть розраховувати на спеціальне обладнання житлових приміщень Йдеться про пристосування, які сприяють індивідуальній програмі реабілітації. Також вони мають право отримати відповідне медичне обладнання, наприклад, протезні вироби.
- Особи з III групою інвалідності можуть розраховувати на безоплатний проїзд у деякому пасажирському міському транспорті. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі.
- До того ж громадяни з цією групою мають право отримати знижку 50% на суму проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту. Проте ця пільга триває лише у період з 1 жовтня по 15 травня.