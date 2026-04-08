Що мають знати українські пенсіонери?

Ці люди мали пройти фізичну ідентифікацію до квітня, про що нагадали у Пенсійному фонді.

Перевірити наявність важливого повідомлення можна через застосунок ПФУ або портал електронних послуг. Для цього слід натиснути на вкладку "Повідомлення" (вона є як у застосунку, так в особистому кабінеті) та ознайомитися зі зверненням.

ПФУ вже надіслав повідомлення пенсіонерам, які мали виконати цю умову. Зокрема слід перевірити, чи надане повідомлення про неодержання виплат від органів пенсійного забезпечення Росії.

Пройти фізичну ідентифікацію можна зокрема таким чином:

подати заяву на відеодзвінок; увійти на вебпортал через Дія.Підпис; або відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду.

Якщо ці кроки виконані – ваша інформація опрацьовується!

– запевнили у ПФУ.

Якщо людина встигла все зробити до 20 числа – виплати надійдуть цього місяця.

Але якщо пізніше – вже тільки наступного місяця.

У Мінсоцполітики пояснили: раніше повідомляти про неотримання російських виплат потрібно було до 31 грудня. Але через об’єктивні обставини деякі люди не змогли зробити цього вчасно

Уряд у лютому 2026 року продовжив строк подання повідомлення до 1 квітня 2026 року.

Подати таке повідомлення можна поштою, у сервісному центрі, дистанційно або через відеоконференцію. Те саме стосується й проходження фізичної ідентифікації.

Зверніть увагу! Українці, що перебувають за межами країни, можуть пройти процедуру підтвердження особи через дипломатичні установи.

