Как создать Дия.Подпись по-новому?

Специалисты Дии заранее рассказали, как все будет работать. Создать такую подпись можно будет только с NFC на телефоне.

Новый процесс создания подписи будет выглядеть так:

Перейдите в "Меню", "Дия.Подпись", "Активировать Дия.Подпись". Просканируйте номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения. Приложите документ к телефону для считывания данных через NFC. Подтвердите личность фотопроверкой. Создайте 6-значный код.

Обратите внимание! Ваша созданная ранее Дия.Подпись останется действительной. Однако если ее срок действия закончится, или вы решите создать новую, – процесс уже будет через NFC.

Что изменилось в сервисе?

Ранее подтверждение проходило через фотоверификацию и 5-значный код, но теперь нужен 6-значный.

Кроме того, необходимо иметь физический биометрический документ – ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание, а также телефон с поддержкой NFC.

При отсутствии биометрического документа или NFC воспользоваться сервисом, к сожалению, не удастся.

К слову, пользователи "ПриватБанка" могут создать квалифицированную электронную подпись через Приват24.

