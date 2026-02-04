Как создать Дия.Подпись по-новому?
Специалисты Дии заранее рассказали, как все будет работать. Создать такую подпись можно будет только с NFC на телефоне.
Смотрите также Многих это возмущает: почему при замене прав подтягивается фото из паспорта и как это изменить
Новый процесс создания подписи будет выглядеть так:
- Перейдите в "Меню", "Дия.Подпись", "Активировать Дия.Подпись".
- Просканируйте номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения.
- Приложите документ к телефону для считывания данных через NFC.
- Подтвердите личность фотопроверкой.
- Создайте 6-значный код.
Обратите внимание! Ваша созданная ранее Дия.Подпись останется действительной. Однако если ее срок действия закончится, или вы решите создать новую, – процесс уже будет через NFC.
Что изменилось в сервисе?
Ранее подтверждение проходило через фотоверификацию и 5-значный код, но теперь нужен 6-значный.
Кроме того, необходимо иметь физический биометрический документ – ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание, а также телефон с поддержкой NFC.
При отсутствии биометрического документа или NFC воспользоваться сервисом, к сожалению, не удастся.
К слову, пользователи "ПриватБанка" могут создать квалифицированную электронную подпись через Приват24.
Какие еще услуги предлагает Дия?
Украинцам, которые хотят задекларировать доходы имеют право на налоговую скидку и стремятся вернуть часть уплаченного НДФЛ, предлагают протестировать новую услугу в Дии. Если раньше приходилось заполнять формы на сайте Государственной налоговой службы или идти в учреждение с бумагами, то теперь все можно сделать онлайн за несколько шагов.
Кроме того, подачи заявления для регистрации ФЛП через портал Дия занимает до 10 минут, а также не требует обращения к государственному регистратору.