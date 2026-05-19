Про це повідомляє LVIV.MEDIA.
Дивіться також 11-річного школяра знайшли мертвим у Шептицькому: що кажуть рідні та близькі хлопця
Що відомо про 13-річного хлопця, якого підозрюють у скоєнні злочину?
Наразі поліція перевіряє можливу причетність 13-річного хлопця до загибелі 11-річного Владислава Анікеєва-Хімко на Львівщині.
Ім'я хлопця не розголошується із етичних та юридичних міркувань, оскільки офіційної підозри не оголошено, тож назвемо його Іван.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Місцеві мешканці та родичі загиблого Владика та колишні однокласники Івана стверджують, що поведінка останнього протягом декількох років викликала занепокоєння. За їхніми словами, хлопець мав труднощі у спілкуванні із однолітками, часто проводив час на самоті й навчався окремо від класу.
Ну він (Іван – 24 Канал) в школі був таким "диким", з ним ніхто не дружив. Деколи до школи приходив у військовій формі. Постійно стригся налисо. Раз в школі собі брови поголив. Його усі знали в поганому сенсі, в хворому. Він постійно один гуляв. Також міг бути позитивним, веселим, часто хотів з кимось подружитись, але з ним ніхто вже не дружив,
– пригадують колишні однокласники Євген, Артем та Богдан.
Хлопці навчались із підозрюваним 6 років, допоки його не перевели до іншої школи. За рік він повернувся назад, однак вже навчався у індивідуальному форматі через інклюзивність.
Він зривав уроки, тікав зі школи, матюкався до вчительки. Він з нами вчився до 7 класу, потім перейшов в іншу школу, а у 8 класі вернувся назад. Але його вже вчили індивідуально, окремо від класу. Хоча його і так не могли вчити, бо він дуже бушував,
– поділився один з однокласників хлопця Артем.
У вересні 2024 року Івана розшукувала поліція після того, як він втік з дому.
Проблеми у поведінці хлопця помітила і його бабуся по батьковій лінії. За її словами, Іван вже давно мав проблеми у поведінці – а після розлучення батьків спілкування з дитиною ще стало складнішим, тоді як сам хлопець певний час жив то з матір'ю, то з родичами батька.
Я била на сполох, дзвонила всім. Певний час онук жив у нас, ходив тут до школи. Але потім захотів до мами, і ми відвезли його назад до Шептицького,
– розповіла бабуся.
Жінка каже, що хлопець мав нервові зриви, під час яких міг втрачати контроль над своєю поведінкою. Вона розповідає, що Іван почав заїкатись, а у стані агресії міг ламати речі вдома. Одного разу він розбив телевізор вдома.
Бабуся підозрюваного додає, що у такі моменти йому не варто було перечити, адже це могло лише посилити його стан, однак у спокійному середовищі він поводився врівноважено.
Нагадаємо, вбивство 11-річного хлопця сталось ввечері 8 травня. Тоді правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Набережній поблизу річки Західний Буг знайдено тіло малолітнього хлопчика. Згодом стало відомо, що імовірною причиною смерті стала колото-різана рана. У прокуратурі додали, що жертва отримала ножове поранення у живіт.
Слідчі розпочали кримінальне провадження статтею про умисне вбивство.
Що про загиблого хлопця кажуть рідні?
За словами матері, Владислав був спокійною та доброю дитиною, яка ніколи не створювала проблем і була улюбленцем у родині. Хлопець був надзвичайно чемним, а сама мати "ніколи навіть пальчиком його не торкнулась".
Родина досі не розуміє, чому жертвою нападу став саме Владислав. Рідні додають, що на момент трагедії 11-річний хлопець перебував разом із другом.