Що відомо про 13-річного хлопця, якого підозрюють у скоєнні злочину?

Наразі поліція перевіряє можливу причетність 13-річного хлопця до загибелі 11-річного Владислава Анікеєва-Хімко на Львівщині.

Ім'я хлопця не розголошується із етичних та юридичних міркувань, оскільки офіційної підозри не оголошено, тож назвемо його Іван.

Місцеві мешканці та родичі загиблого Владика та колишні однокласники Івана стверджують, що поведінка останнього протягом декількох років викликала занепокоєння. За їхніми словами, хлопець мав труднощі у спілкуванні із однолітками, часто проводив час на самоті й навчався окремо від класу.

Ну він (Іван – 24 Канал) в школі був таким "диким", з ним ніхто не дружив. Деколи до школи приходив у військовій формі. Постійно стригся налисо. Раз в школі собі брови поголив. Його усі знали в поганому сенсі, в хворому. Він постійно один гуляв. Також міг бути позитивним, веселим, часто хотів з кимось подружитись, але з ним ніхто вже не дружив,

– пригадують колишні однокласники Євген, Артем та Богдан.

Хлопці навчались із підозрюваним 6 років, допоки його не перевели до іншої школи. За рік він повернувся назад, однак вже навчався у індивідуальному форматі через інклюзивність.

Він зривав уроки, тікав зі школи, матюкався до вчительки. Він з нами вчився до 7 класу, потім перейшов в іншу школу, а у 8 класі вернувся назад. Але його вже вчили індивідуально, окремо від класу. Хоча його і так не могли вчити, бо він дуже бушував,

– поділився один з однокласників хлопця Артем.

У вересні 2024 року Івана розшукувала поліція після того, як він втік з дому.

Проблеми у поведінці хлопця помітила і його бабуся по батьковій лінії. За її словами, Іван вже давно мав проблеми у поведінці – а після розлучення батьків спілкування з дитиною ще стало складнішим, тоді як сам хлопець певний час жив то з матір'ю, то з родичами батька.

Я била на сполох, дзвонила всім. Певний час онук жив у нас, ходив тут до школи. Але потім захотів до мами, і ми відвезли його назад до Шептицького,

– розповіла бабуся.

Жінка каже, що хлопець мав нервові зриви, під час яких міг втрачати контроль над своєю поведінкою. Вона розповідає, що Іван почав заїкатись, а у стані агресії міг ламати речі вдома. Одного разу він розбив телевізор вдома.

Бабуся підозрюваного додає, що у такі моменти йому не варто було перечити, адже це могло лише посилити його стан, однак у спокійному середовищі він поводився врівноважено.

Нагадаємо, вбивство 11-річного хлопця сталось ввечері 8 травня. Тоді правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Набережній поблизу річки Західний Буг знайдено тіло малолітнього хлопчика. Згодом стало відомо, що імовірною причиною смерті стала колото-різана рана. У прокуратурі додали, що жертва отримала ножове поранення у живіт.

Слідчі розпочали кримінальне провадження статтею про умисне вбивство.

Що про загиблого хлопця кажуть рідні?

За словами матері, Владислав був спокійною та доброю дитиною, яка ніколи не створювала проблем і була улюбленцем у родині. Хлопець був надзвичайно чемним, а сама мати "ніколи навіть пальчиком його не торкнулась".

Родина досі не розуміє, чому жертвою нападу став саме Владислав. Рідні додають, що на момент трагедії 11-річний хлопець перебував разом із другом.