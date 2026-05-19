Что известно о 13-летнем парне, которого подозревают в совершении преступления?

Сейчас полиция проверяет возможную причастность 13-летнего парня к гибели 11-летнего Владислава Аникеева-Химко на Львовщине.

Имя парня не разглашается из этических и юридических соображений, поскольку официального подозрения не объявлено, поэтому назовем его Иван.

Местные жители и родственники погибшего Владыки и бывшие одноклассники Ивана утверждают, что поведение последнего в течение нескольких лет вызывало беспокойство. По их словам, парень имел трудности в общении со сверстниками, часто проводил время в одиночестве и учился отдельно от класса.

Ну он (Иван – 24 Канал) в школе был таким "диким", с ним никто не дружил. Иногда в школу приходил в военной форме. Постоянно стригся налысо. Раз в школе себе брови побрил. Его все знали в плохом смысле, в больном. Он постоянно один гулял. Также мог быть позитивным, веселым, часто хотел с кем-то подружиться, но с ним никто уже не дружил,

– вспоминают бывшие одноклассники Евгений, Артем и Богдан.

Ребята учились с подозреваемым 6 лет, пока его не перевели в другую школу. Через год он вернулся обратно, однако уже учился в индивидуальном формате из-за инклюзивности.

Он срывал уроки, убегал из школы, матерился к учительнице. Он с нами учился до 7 класса, потом перешел в другую школу, а в 8 классе вернулся обратно. Но его уже учили индивидуально, отдельно от класса. Хотя его и так не могли учить, потому что он очень бушевал,

– поделился один из одноклассников парня Артем.

В сентябре 2024 года Ивана разыскивала полиция после того, как он сбежал из дома.

Проблемы в поведении парня заметила и его бабушка по отцовской линии. По ее словам, Иван уже давно имел проблемы в поведении – а после развода родителей общение с ребенком еще стало сложнее, тогда как сам парень некоторое время жил то с матерью, то с родственниками отца.

Я била тревогу, звонила всем. Некоторое время внук жил у нас, ходил здесь в школу. Но потом захотел к маме, и мы отвезли его обратно к Шептицкому,

– рассказала бабушка.

Женщина говорит, что парень имел нервные срывы, во время которых мог терять контроль над своим поведением. Она рассказывает, что Иван начал заикаться, а в состоянии агрессии мог ломать вещи дома. Однажды он разбил телевизор дома.

Бабушка подозреваемого добавляет, что в такие моменты ему не стоило перечить, ведь это могло только усилить его состояние, однако в спокойной среде он вел себя уравновешенно.

Напомним, убийство 11-летнего парня произошло вечером 8 мая. Тогда правоохранители получили сообщение, что на улице Набережной вблизи реки Западный Буг найдено тело малолетнего мальчика. Впоследствии стало известно, что вероятной причиной смерти стала колото-резаная рана. В прокуратуре добавили, что жертва получила ножевое ранение в живот.

Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Что о погибшем парне говорят родные?

По словам матери, Владислав был спокойным и добрым ребенком, который никогда не создавал проблем и был любимцем в семье. Парень был чрезвычайно вежливым, а сама мать "никогда даже пальчиком его не коснулась".

Семья до сих пор не понимает, почему жертвой нападения стал именно Владислав. Родные добавляют, что на момент трагедии 11-летний парень находился вместе с другом.