Які виплати передбачені родинам з дітьми?

В Україні дозволять спрямувати 56,6 мільйона гривень донорської допомоги на одноразові виплати таким сім’ям, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Гроші спрямують на базові потреби та щоденний догляд за дітьми. Йдеться про додаткову адресну підтримку, яка надається за допомогою донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню.

Понад 8 700 родин отримають допомогу в розмірі 6 500 гривень у таких областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Запорізькій.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Із загальної суми майже 49,9 мільйона гривень надійшли як основний донорський ресурс у межах цієї співпраці, ще 6,7 мільйона гривень – донорські кошти, залучені раніше у вигляді гуманітарної допомоги, а також кошти спеціального фонду державного бюджету.

Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд. Гроші надійдуть на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців.

Для багатьох сімей, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А це відчутна підтримка для покриття щоденних потреб,

– пояснила Свириденко.

Зверніть увагу! Неповнолітні особи, які мають високу міру втрати здоров’я та надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших людей та фактично не здатні до самообслуговування лікарсько-консультативні комісії повинні встановлювати категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А". Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

