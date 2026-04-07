Коли виплатять нову допомогу?

Кошти українці отримають автоматично, про що повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час телемарафону "Єдині новини".

Він розказав, що на цю допомогу можуть претендувати всі отримувачі соціальних виплат, зокрема й пенсіонери. Виплата передбачена лише один раз.

Денис Улютін Міністр соціальної політики України Вчора вже 540 тисячам пенсіонерів, які отримують виплати через "Укрпошту", було переспрямовано ресурс для того, щоб "Укрпошта" також почала виплату такої підтримки".

Водночас за грішми не потрібно йти в будь-які відділення Пенсійного фонду або поштові відділення. Зокрема кошти планують спрямувати вже цього тижня.

Через відділення "Укрпошти", щоб представників "Укрпошти" не спрямовувати кілька раз для безпосередньої виплати, вона прийде разом з необхідною пенсією, яка приходить щомісячно в ті дні, коли така пенсія приходить,

– сказав Улютін.

До того ж обмежень на витрати цих грошей немає. Вони можуть бути спрямовані на будь-які цілі.

Нагадаємо! Політикиня Юлія Свириденко раніше зазначала, що програма розрахована на людей, чий рівень доходів "страждає" від росту світових цін на пальне. Крім того, це має наслідки для вартості життєво необхідних продуктів і послуг.

