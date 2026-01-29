Хто отримає зарядні станції?

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис в Telegram.

За словами прем'єрки, на закупівлю обладнання для дітей уряд вирішив перерозподілити кошти Фонду декарбонізації.

Таким чином, вдасться придбати 10 тисяч портативних зарядних станцій з ємністю близько 2 кіловат-годин. Їх тримають діти з інвалідністю підгрупи А.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи.

Фонд закупить ці станції та доставить дітям, які потребують підтримки. Але розподілом обладнання буде займатися Міністерство соціальної політики.

Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії,

– наголосила Свириденко.

Зауважте! До підгрупи А зараховують дітей з інвалідністю, які мають особливо високий ступінь втрати здоров'я. Фактично вони не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду, допомоги чи нагляду 24/7. Наприклад, це діти з важким ДЦП, цукровим діабетом тощо.

Яку ще допомогу виділяє уряд?

Раніше Кабмін виділив 2,56 мільярда гривень на закупівлю генераторів для регіонів, які найбільше страждають від наслідків російських атак на енергетику. Кошти взяли із резервного фонду держбюджету, повідомила Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, електрообладнання спрямують туди, де це зараз потрібно найбільше. Генератори великої потужності отримають:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська область.

Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба,

– додала Свириденко.

Варто знати! Також Україна активно працює над залученням енергетичної допомоги від партнерів. Генератори надають 16 країн-партнерів. З них 437 вже доставили від ЄС та Японії. Понад 500 очікуються найближчим часом.

Яка ситуація в енергосистемі?